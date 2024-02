Weekend a Bari e provincia: 10 appuntamenti da non perdere dal 23 al 25 febbraio 2024

Dallo sport ai concerti, dagli spettacoli alle visite guidate, febbraio ci saluta con una serie di eventi per tutti: tra Bari e provincia vi segnaliamo alcuni dei numerosi appuntamenti in programma per trascorrere così un fine settimana spensierato tra relax e divertimento.

Bari si prepara ad accogliere atleti provenienti da 19 Paesi europei ed extraeuropei per la terza edizione della “Bari Med Marathon”, la 21 km del capoluogo pugliese: la manifestazione si terrà nell’ultimo weekend di febbraio, nei giorni 23, 24 e 25, con un ricco calendario di appuntamenti. Non solo gare e attività sportive, ma anche eventi dedicati ai temi della prevenzione e della promozione della salute.

Il regista greco Theodoros Terzopoulos dirige un cast d’eccezione nello spetttacolo 'Aspettando Godot' in esclusiva aregionale al Teatro Piccinni di Bari: si affronta uno dei drammi che hanno maggiormente segnato la storia del teatro novecentesco: scritto da Beckett alla fine degli anni quaranta, pubblicato in lingua francese nel 1952 e andato in scena per la prima volta al Theatre de Babylone di Parigi il 5 gennaio 1953, Aspettando Godot è uno dei testi più celebri del “teatro dell’assurdo”, che ruota attorno al dialogo sterile fra due personaggi sospesi nella condizione dell’attesa.

Giovanni Cacioppo ad Altamura con lo spettacolo “Ora io Labora”: comico siciliano, attore, cabarettista e conduttore televisivo attivo dalla metà degli anni '90, e partecipa a numerosi programmi televisivi, tra cui Maurizio Costanzo Show, Scatafascio, Zelig, Mai dire lunedì, Che tempo che fa e Colorado Café. In questo spettacolo, Cacioppo si dimostra a suo agio nella stand up comedy e nel mantenere un rapporto schietto e diretto con il pubblico.

Una poetica storia che tratta il distacco, attraverso gli occhi di Mattia e il nonno. Domenica 25 febbraio alle ore 18 in scena l’adattamento, firmato da Tonio De Nitto, dell’omonimo romanzo di Roberto Piumini, uno degli autori più apprezzati della letteratura per ragazzi. Sul palcoscenico Ippolito Chiarello è interprete di una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la dimensione forse di un sogno, dove nonno e nipote si preparano a guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino, costellati di incontri magici e piccole avventure.

Un magico appuntamento dedicato alle famiglie nel week-end al Teatro Kismet: Sabato 24 febbraio alle ore 21 in scena Kristo. Quadri di dubbia saggezza. Massimo Trombetta si muove sul palcoscenico, in una performance corale in cui è accompagnato da 11 donne, interpretando un “uomo che si crede Cristo, un uomo che finge di essere Cristo, un povero cristo…Domenica 25 febbraio alle 18 è la volta di Streghe, nel nuovo appuntamento della Stagione famiglie a teatro, dedicato a un pubblico a partire da 3 anni. Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti sono le interpreti di una storia in cui l’impossibile accade, condividendo il palco con i pupazzi realizzati da Ilaria Comisso. ​

Molfetta ospita una voce unica e travolgente: Karima sarà in concerto nell’auditorium Regina Pacis accompagnata dal pianista Piero Frassi, autore degli splendidi arrangiamenti, e percorrerà un viaggio emozionale nei ricordi legati al personale rapporto con la musica, fedele compagna di vita.

Ultimo fine settimana per visitare un luogo in cui la realtà sfida le leggi della gravità con la Casa Capovolta: il visitatore, infatti, ha l’impressione di sfidare la gravità perché cammina sulla parete superiore e alzando lo sguardo nota tutti gli ambienti capovolti. Nell’era degli “autoscatti” ecco una maxi struttura dove la realtà si confronta con l’illusione e diventa ottimo spunto per selfie da capogiro!

Questa settimana il Planetario di Bari riaprirà al pubblico per una serata dedicata ai pianeti. Sabato 24 Febbraio dalle ore 18:00 alle 19:00 assisteremo allo spettacolo di astronomia “Sistema Solare Coast to Coast”: Conosceremo tutti i pianeti del Sistema Solare da Mercurio sino ai pianeti nani ghiacciati, voleremo su Marte, affronteremo la pericolosa fascia degli asteroidi, attraverseremo gli anelli di Saturno e cavalcheremo le stelle comete.

Sarà un fine settimana di percorsi e avventure alla scoperta del nostro bellissimo territorio tra palazzi, tesori sotterranei, escursioni tra antichi centri abitati, chiese e casali: Qui tutte le visite in programma.

A Polignano a Mare, Teatro Vignola Raffaello Tullo in Contrattempi Moderni, una storia moderna, una storia fatta di tecnologia, telecomandi, ossessioni social, ma anche di libertà perdute da riconquistare.