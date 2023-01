I ponti e i weekend lunghi del 2023: ll calendario delle feste

Molti hanno già pianificato e altri invece aspettano l'ultimo minuto per godersi i ponti e le ferie. Ma quali feste e quanti ponti ci aspettano nel 2023? Ce ne sono diversi interessanti, lasciando da parte quello proprio ad inizio anno dell'Epifania vediamo insieme cosa ci attende nel nuovo anno.

Interessanti il 25 aprile, primo maggio e non solo, vediamo perché.

Tutti i Ponti 2023

I weekend lunghi e i ponti non si fanno attendere nel 2023. Il 25 aprile cade di martedì e dunque con un giorno di ferie (24 aprile) permette di dedicarsi 4 giorni di relax. Ancora più comodo il 1 maggio che cade di lunedì, servendo su un piatto d'argento un lungo weekend. Si va avanti con il 2 giugno che capita di venerdì e regala il primo ponte estivo (magari di mare). Interessante per i baresi la Festa di San Nicola con la sagra che si apre domenica 7 maggio e si chiude il 9 maggio che cade di martedì. Ferragosto, invece, sarà di martedì proprio come il 1 novembre. Infine, l'8 dicembre cadrà di giovedì.

Tutte le Feste 2023

Ricapitoliamo di seguito tutte le feste del 2023 (ponti inclusi):

Carnevale 2023 - Martedì 21 febbraio 2023

Pasqua 2023 - Domenica (9 aprile)

Pasquetta 2023 - Lunedì (10 aprile)

25 Aprile 2023 - Martedì

1 Maggio 2023 - Lunedì

2 Giugno 2023 - Venerdì

15 Agosto 2023 - Martedì

1 Novembre 2023 - Mercoledì

8 Dicembre 2023 – Venerdì

25 Dicembre 2023 - Lunedì

26 Dicembre 2023 – Martedì

31 Dicembre 2023 - Domenica

1 Gennaio 2024 - Lunedì