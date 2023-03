Il 'bacio' tra Venere e Giove catturato nel Barese: il suggestivo scatto tra gli ulivi

Il 'bacio' tra Venere e Giove catturato tra gli ulivi baresi. Nella serata di giovedì 2 marzo il fotografo Piero Amendolara è riuscito a fotografare uno dei più interessanti fenomeni astronomici di marzo: la congiunzione tra i due corpi celesti prima del 'sorpasso' di Venere. A partire da oggi, infatti, il re dei pianeti si troverà in una posizione inferiore nel cielo rispetto a Venere, per una questione di posizionamento orbitale. Lo scatto artistico è stato colto tra i caratteristici ulivi del territorio gravinese, in contrada Lamacolma, che sembrano trafiggere i due pianeti.