Gelato al gusto di 'maccheroni e formaggio': è l'ultima trovata di una famosa gelateria di New York

"Macaroni & Cheese", ricordate la tipica ricetta americana a base di pasta al forno con formaggio filante? Bè, ora si può mangiare anche nella versione gelato. È l’ultima trovata dalla Kraft (che già distribuisce la versione in scatola della famosa ricetta, un amatissimo "comfort food") e di una nota gelateria di Brooklyn Van Leeuwen, che presto sarà in vendita a livello nazionale, nei negozi della catena e online sul sito dell’azienda.

Il lancio è previsto per oggi 14 luglio, proprio in occasione della Giornata nazionale del "mac & cheese", come hanno spiegato le due società coinvolte. Che gusto avrà? Sarà "una pallina di gelato fresca e cremosa che darà quella sensazione confortante e nostalgica di un piatto caldo a base di 'Macaroni & Cheese' di Kraft", fanno sapere, mentre Emily Violett di Kraft spiega nel dettaglio il prodotto: "Non solo ha un sapore delizioso, ma è anche realizzato con ingredienti di alta qualità e non contiene aromi artificiali, conservanti o coloranti, così come i nostri maccheroni al formaggio".

Sotto al post della Van Lueewen con l'annuncio del prodotto su Facebook, alcuni sono rimasti sorpresi. C'è chi si dice pronto a provarlo, e chi invece si chiede: "Ma è uno scherzo?".

