I ''Grattaculi'': cosa sono e perchè fanno bene

Quante bontà e primizie di frutta e verdura nella stagione primaverile. In Puglia e soprattutto dalle nostre parti, molto richiesti in questo periodo dell'anno e utilizzati nella cucina nostrana, quelli che in dialetto chiamiamo 'L? Cimchcozz'. A Roma li chiamano i 'Grattaculi' e scopriamo subito il perchè.

Innanzitutto cerchiamo di capire bene cosa sono. Queste verdure dal simpatico nome non sono altro che i talli, le spighe che nascono sulle piante delle zucchine. Di questi vengono solitamente prese le parti più tenere, ossia foglie, rametti cavi e steli con annessi fiori in boccio e zucchine di varie dimensioni. Si acquistano al mercato di frutta e verdura e sono tipiche della stagione primaverile. Vengono cucinati magari insieme a patate e fiori di zucchine e pasta fresca. Sono utilizzati in piatti semplici e poveri dal gusto deciso e leggermente amarognolo. Sono una vera delizia per gli appassionati di verdura. Vengono chiamati simpaticamente grattaculi per evocare il fastidio che possono dare quando ci si chi a raccoglierli. I talli oltre ad essere un'ottima verdura contengono numerose proprietà e nutrienti. Sono infatti purificanti e diuretiche, aiutano la digestione e indicate nella dieta perchè poco caloriche. Contengono inoltre sali minerali e potassio.

Come dicevamo le foglie tenere, le piccole zucchine appena nate, e i teneri gambi che pazientemente bisogna sfilare e poi cuocere, sono davvero ottimi da mangiare con le orecchiette o con qualsiasi pasta fresca fatta in casa accompagnata da un saporito condimento. Anche le polpette di talli e fiori di zucchine sono una vera delizia.

Provare per credere. Buon appetito!