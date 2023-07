Da 'Hell' a 'Dante' in the Cave 3D: alle grotte di Castellana i tre mondi della Divina Commedia in tre dimensioni

Dall’Inferno di uno degli spettacoli più iconici e meravigliosi di Puglia ai tre mondi della Divina Commedia di Dante Alighieri. Dalla Grave delle grotte di Castellana allo spettacolo in 3D del Planetarium Show. Da Hell in the Cave a Dante in the Cave 3D.

Al via, in anteprima gratuita, martedì 25 e mercoledì 26 luglio 2023 la seconda parte del progetto “Planetario per le Grotte – Inizia il tuo viaggio nei mondi 3D”, organizzato dall’associazione Il Planetario di Castellana Grotte e finanziato da Regione Puglia Fsc 2014/2020 Patto per la Puglia - Investiamo nel futuro, con la proiezione nel Planetarium Show di Dante in the Cave 3D.

Dopo gli ottimi riscontri di critica e di partecipazione degli spettacoli e dei laboratori andati in scena a metà giugno scorso, quindi, il Planetarium Show in via Matarrese alle grotte di Castellana torna protagonista con una novità esclusiva: gli attori della compagnia Aleph Theatre, già grandi interpreti di Hell in the Cave, lo spettacolo che unisce danza, voci, suoni e luci nella scenografia naturale delle Grotte di Castellana, allestimento multimediale grandioso ed importante capace di abbracciare l’intero ambiente naturale come spazio scenico, dove le dinamiche teatrali innovative catturano il pubblico per condurlo in una straordinaria avventura nell’Inferno di Dante, si immergono in un viaggio a 360° tra Inferno, Purgatorio e Paradiso che dura da oltre 500 anni.

Dante in the Cave 3D diventa così una vera e propria esperienza che parte dall’Inferno delle grotte di Castellana, continua nel Purgatorio ricreato nei luoghi più iconici della Puglia (dai muretti a secco al mare, dalle campagne con le coltivazioni tipiche alle grotte marine, ecc.) e risale, tra danze e canti delle anime beate, in un eterno Paradiso. Il tutto comodamente seduti per una proiezione all’interno del Planetarium Show e per un viaggio unico grazie a 4 proiettori di ultima generazione e uno schermo fulldome con risoluzione 3k e colori calibrati in automatico.

Dante in the Cave 3D è il nuovo spettacolo del progetto Planetario per le Grotte che, grazie alla collaborazione con la compagnia teatrale Aleph Theatre, nasce per emozionare grandi e piccoli esploratori dei mondi in tre dimensioni. La ricostruzione è stata curata dalla parte artistica, registi e attori, di Hell in the Cave.

Inizio delle proiezioni alle ore 19 presso Planetarium Show.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al numero 3510945056.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.planetarioperlegrotte.it e seguire la pagina facebook Planetario per le Grotte.