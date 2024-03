Torre Quetta inaugura la stagione 2024: "Grande festa a Pasquetta con concerti e dj set"

Tutto pronto per l'inaugurazione ufficiale della stagione 2024 a Torre Quetta. La spiaggia barese festeggerà l'arrivo della bella stagione il giorno di Pasquetta, 1° aprile. Le attività sul lido partiranno già dalla giornata di Pasqua, domenica 31 marzo.

"Per questa stagione, vedremo aperture prolungate dei chioschi dal mattino fino a sera - si legge in una nota del Gruppo Ideazione che gestisce l'area demaniale - L’offerta food del 2024 è protagonista, con una vasta scelta di specialità, dalla spaghetteria alle frittura di pesce, passando per lo street food barese di panzerotti fritti e focaccia, carne alla brace, pizza, assassina, specialità messicane e irlandesi, colazioni e frutta fresca".

Le strutture prefabbricate sul lido diventeranno le sedi estive di alcuni noti locali baresi. Gli 8 chioschi sono stati affidati al Joy's Pub, La Parrilla, Fruit Beach Bar, Panzerotteria e Focacceria, Bombetteria, Frish, Spaghetteria e Assassineria, Pizzeria 'Enzo e Ciro'.

La grande festa inaugurale di Pasquetta prevede concerti, dj set e animazione per i più piccoli. Programma della giornata partirà dalle 10 (postazione torre) con l'animazione con mascotte e trucca bimbo. Sempre alle 10 (postazione centrale) si svolgerà un Dj Set in vinile sound funk R&b. Alle 12 nuovo Dj Set in postazione sud e concerto dei Bari Blues Connection (postazione nord).

Alle 12.30 concerto dei The Good Ole Boys Live Rock'n'roll (postazione centrale). Alle 15 (postazione centrale) Dj Set in vinile sound funk R&b. Alle 15 La Parilla proporrà il suo Party.