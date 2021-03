'Lolita Lobosco' fa il pieno di pubblico e chiude col botto: e in tanti sperano in una seconda stagione

Si è conclusa la fiction in onda su Rai1 'Le indagini di Lolita Lobosco con ascolti da record. In arrivo una seconda serie?

Si è conclusa domenica 14 marzo, con l'ultimo episodio 'Gioco pericoloso', la serie del vicequestore con i tacchi a spillo 'Le indagini di Lolita Lobosco', interpretato dalla bellissima Luisa Ranieri .

Le indagini del detective in rosa hanno confermato il grande successo ottenuto su Rai1 raggiungendo uno share del 28.8 per cento con più di sette milioni di spettatori, 7.090.000 per la precisione.

Una serie che ha tenuto incollati davanti alla tv non solo i baresi ma una buona parte dell'Italia: quattro episodi in onda a partire dal 21 febbraio per 4 domeniche consecutive su Rai 1.

Girata ed ambiantata a Bari, la serie è liberamente ispirata ai romanzi della scrittrice pugliese Gabriella Genisi. Il grande successo è avvenuto non solo per la bravura del cast, la brillante attrice napoletana Ranieri, ed attori come Lunetta Savino, nel ruolo della mamma di Lolita, insieme all'attore Filippo Scicchitano, nei panni del giornalista innamorato dell'ispettrice, ma anche per lo scenario: Bari è stata raccontata magnificamente attraverso le immagini riprese dall'alto, il bellissimo centro storico, il lungomare e le sue innumerevoli bellezze architettoniche.

L'ultimo episodio intitolato 'Gioco pericoloso' è stato un susseguirsi di scenari vasti e complessi, dove fiumi di denaro, corruzione e morte hanno reso ancora più difficile la risoluzione del caso. Parallelamente Lolita ha continuato ad indagare sulla causa relativa alla scomparsa del papà: ufficialmente dichiarato morto per un incidente, è in realtà stato ucciso dalla mala.

Dunque, continueranno le indagini di Lolita? L'ultima battuta del vicequestore: "Lo scoprirò" in risposta alla mamma Nunzia e alla sorella Carmela che le domandano chi sia stato ad uccidere il marito e papà Nicola, lasciano presagire la probabile realizzazione di una seconda stagione della fiction.