Mafia a Bari, la battuta di Fiorello: "Emiliano regala a Decaro l'agendina con i numeri dei boss"

Un cartonato con la faccia di Emiliano e qualche battuta in dialetto. Il caso Bari è ancora protagonista dell'ironia di Fiorello durante il suo show mattutino 'Viva Rai "'. Durante la consueta ironica rassegna stampa, oggi il popolare artista ha salutato il governatore pugliese dedicandogli qualche pensiero:

"È un po' in confusione - ha scherzato Fiorello - non sa se si chiama Michele o Emiliano".

Il conduttore si è fatto inviare messaggi vocali originali in dialetto barese da un ex dirigente Rai di Bari, immaginando un simpatico siparietto con Emiliano innervosito dalla caricatura proposta in studio.

Poi ancora una battuta sulle ultime frasi pronunciate dal presidente della Regione Puglia. "Con il sindaco Decaro siamo amici fraterni, tanto che gli ha regalato un’agendina con tutti i numeri dei boss - aggiunge Fiorello con ironia - Emiliano, non dica nulla per difendere Decaro, ogni volta che parla dall’ufficio del sindaco si sente imprecare".

La banda di Fiorello si è poi cimentata in un’imitazione del dialetto pugliese.