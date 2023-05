Mattia Zenzola premiato in Comune a Bari: festa per il vincitore di Amici 2023

E' stato premiato questa mattina, in Comune a Bari, Mattia Zenzola, il ballerino 19enne vincitore dell'ultima edizione del talent Amici ideato e condotto da Maria De Filippi.

Per l'artista barese, che vive a Valenzano ma studia nel capoluogo pugliese, un momento per celebrare il prestigioso successo ottenuto domenica scorsa: a premiare Mattia, nel corso di una cerimonia, il sindaco Antonio Decaro, che ha consegnato una targa al ballerino, e l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli: "Mattia - afferma l'assessore - non è solo il vincitore di Amici ma uno sportivo di talento che ha preso parte a due mondiali di danza sportiva e che ha saputo cogliere con determinazione, passione e sacrificio l'opportunità della partecipazione alla scuola del talent di Maria De Filippi, fino alla grande finale vinta contro Isobel e Angelina. Insieme al sindaco gli abbiamo consegnato un riconoscimento da parte di tutta l’amministrazione".