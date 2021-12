Natale 2021, le piazze si vestono di luce e colori: tra Bari e provincia gli scatti più belli delle installazioni luminose

I borghi della provincia e le vie della città si vestono di luci e colori, diventano luoghi abitati dalla magia con sculture di luce e stradine addobbate dalle luminarie. Gli alberi di Natale accesi incantano le piazze, si torna a rivivere in pieno la magica atmosfera del periodo natalizio.

Non può mancare la tradizione dei presepi, quella artistica che mette in mostra opere presepiali artigianali e quella fatta di installazioni luminose, in spazi naturali caratteristici dei borghi. I giochi di luce delle luminarie accompagnano i visitatori nelle passeggiate lungo le vie antiche del borgo. Le piazze già da qualche giorno hanno iniziato ad ospitare stand colorati da addobbi natalizi e villaggi di Babbo Natale.

Andiamo a scoprire allora attraverso una selezione di scatti le vie della provincia e le piazze della città vestite a festa.

Tenete a portata di mano il vostro smartphone o portate sempre con voi la vostra macchina fotografica e inviate a baritoday@citynews.it i vostri scatti più belli.