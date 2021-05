Puglia Village brinda ai nuovi Store: un segnale importantissimo di ripresa e ritorno alla normalità

Nella Land of Fashion pugliese sono già in programma nei prossimi mesi tante altre importanti aperture

La Land of Fashion di Molfetta continua a crescere con due nuovi punti vendita appena inaugurati: Patrizia Pepe e Fracomina. E nei prossimi mesi sono attese tante altre aperture, inserite nel programma di ampliamento della già eccellente selezione degli Store di Puglia Village. Intanto, i due nuovi negozi rappresentano un segnale importantissimo di ripresa e ritorno alla normalità, che per il Village pugliese coincide sempre con la massima soddisfazione del cliente e con una shopping experience inimitabile.

Patrizia Pepe, noto marchio fiorentino che ha fatto conoscere il suo stile ricercatamente sobrio in giro per il mondo, è entrato quindi nel Puglia Village. Un brand dalla sensualità irriverente, che combina perfettamente la praticità quotidiana con il glamour, per tutti quei momenti importanti, dalla mattina alla sera, grazie alla doppia versatilità e alle silhouette taglienti delle collezioni. Da oggi anche nel Village di Molfetta prende vita una nuova idea di donna, la donna di Patrizia Pepe: sensuale, irriverente, coraggiosa, consapevole, che ama sperimentare. Patrizia Pepe si è dimostrata in poco tempo capace di creare capi iconici di indiscutibile originalità, riconoscibili e apprezzati negli anni.

Easy and chic è la filosofia del brand italiano Fracomina, nato dalla lungimiranza della famiglia Prisco, con una moda che mette a proprio agio chi la indossa e chi l’acquista. Le collezioni Fracomina sono la risposta a una donna che vuole "star bene" in ogni occasione, dal quotidiano, al lavoro, alla vita mondana, grazie a creazioni moda sintonizzate sugli high trend di stagione, con il plus di un prezzo giusto. Un brand molto attento all’universo femminile, fatto di donne con una spiccata sensibilità estetica, ma anche etica. Difatti, l’impegno sociale e la responsabilità sono una caratteristica importante, perché Fracomina riconosce valore all’infanzia e la protegge, ama il pianeta e lo tutela.

Per essere sempre aggiornati sul meraviglioso mondo della Land of Fashion più conveniente del sud Italia basta seguire i canali social ufficiali Puglia Village, in modo da essere sempre i primi a cogliere al volo le occasioni del Village pugliese.

Orari di apertura del Village consultabili su www.pugliavillage.it