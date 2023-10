Birra, specialità locali e musica dal vivo: a Torre Quetta arriva 'Oktober Quett', la versione barese della famosa festa bavarese

A Bari esiste un luogo aperto e fruibile per tutto l’anno sede di manifestazioni sportive, musicali e culturali. Qui si fanno esperienze culinarie immersive nei sapori nostrani e di carattere internazionale come quelli dedicati alla Birra bavarese che nei giorni dal 19 al 22 ottobre scorrerà a fiumi e si fonderà a pietanze tipiche baresi e non solo.

In arrivo l'Oktober Quett l’evento organizzato da Christian Calabrese in partnership con i gestori di alcuni dei chioschi di Torre Quetta che prevede una 4 giorni dedicati al buon cibo e alla buona birra: 5 i chioschi coinvolti, da nord a sud del compendio, cheoffriranno oltre al loro classico menu, un piatto promozionale del festival.

La birra ROSENHEIMERPILS del gruppo Bavarese PAULANER a prezzo unificato per tutti i chioschi di € 3,00, si potrà accompagnare con panino con polpo, caciocavallo impiccato, panino con bombette, pretzel e hot dog bavaresi, “scattata” barese.

I chioschi coinvolti saranno: joy’s, Bombetteria, Terzo tempo, Enzo e Ciro

Quattro giorni con un ricco cartellone di 16 concerti, uno per ogni postazione, per allietare gli ospiti. I chioschi aderenti all’iniziativa infatti, ospiteranno un concerto diverso al giorno, tutti i giorni, dal giovedì alla domenica in orario serale.

Il cartellone prevede appuntamenti musicali di grande coinvolgimento, proposti dai subconcessionari per i loro clienti, a completamento dell’offerta food & drink, che spazieranno dal travolgente rock and roll dei the good ole boys; agli anni 80 dei Game boy; dalle favole hits del passato a quelle più recenti di musica dance dei CCs live band; fino alla musica contemporanea e di tendenza dei Denny Music

GOOD OLE BOYS

Con alle spalle ormai 10 anni di attività The Good Ole Boys sono una realtà affermata del r'n'r italiano. Un live travolgente, 1 voce femminile e 3 maschili accompagnate da un ritmo incessante. Assistendo ad un loro concerto si ha la sensazione di ascoltare un vecchio vinile...perfetto per ballare...piacevole da ascoltare...intrattenimento allo stato puro!!!

DENNY MUSIC

Intensi, eclettici ,coinvolgenti, portavoce di intere generazioni, provano a rappresentare in musica la vita reale con sonorità innovative, attraverso testi veementi, cercando di cogliere le ombreggiature dell'animo umano.

Presenti in EURODANCE 2021,POP MEGA HITS 2021 , HOT SUMMER 2021. Sigla del Bari sul programma di Radionorba (VOCE al bari)band rivelazione di CASA Sanremo live box 2022 ! 1 ep Believe , e 7 inediti tra cui Pianeti ( su radio 105 e su r 101) HOT SUMMER compilation 2023

CC’S LIVE BAND

CC’SLive band nasce per intrattenere il pubblico con una selezione di successi dance/pop che spazia dagli anni '60 fino ai giorni nostri e che coinvolge in un'esperienza dove sarà impossibile rimanere seduti!!

GAMEBOY

Con i Gameboy si torna indietro nel tempo, ai mitici anni 80, gli anni della New Wave/New Romantic, gli anni dei Talk Talk, Tears for Fears, Depeche Mode, Simple Minds, Duran Duran, The Cure. Un tributo coinvolgente e fedele alla musica New Wave/Synth Pop anni 80

