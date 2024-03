Castelli, musei e parchi archeologici aperti a Pasqua e Pasquetta: ecco i luoghi da visitare a Bari e provincia

Domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta con le porte aperte ai visitatori per castelli, musei e parchi archeologici in Puglia. Grazie all'iniziativa promossa dalla Direzione regionale Musei Puglia, cittadini pugliesi e turisti potranno approfittare del lungo weekend per scoprire, alle consuete tariffe di ingresso, i luoghi della cultura presenti sul territorio.

«Siamo convinti che anche quest’anno il fascino delle mete culturali della nostra Regione trascinerà in Puglia numerosi turisti - commenta l’arch. Francesco Longobardi, delegato alla Direzione regionale Musei Puglia dal Direttore Generale Musei, prof. Massimo Osanna - Siamo felici di accoglierli nei nostri siti aperti per l’occasione grazie alla consueta disponibilità del personale addetto alla accoglienza, fruizione e vigilanza dei luoghi della cultura».

A Bari resterà aperto il castello svevo, mentre in provincia sarà possibile visitare la Galleria nazionale della Puglia "Devanna" di Bitonto, il museo archeologico nazionale di Altamura, il Museo Jatta di Ruvo di Puglia, il museo archeologico nazionale e il castello di Gioia del Colle, il parco archeologico di Monte Sannace.

Per informazioni dettagliate e aggiornate sulle aperture, la Direzione Musei Puglia invita i visitatori a consultare i link dedicati https://cultura.gov.it/evento/Pasqua-2024 e https://cultura.gov.it/evento/Pasquetta-2024.