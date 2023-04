Una croce piantata per terra, legame indissolubile tra cielo e terra: ad Alberobello torna la suggestiva 'Passione vivente'

In uno dei luoghi più belli della Puglia torna la manifestazione dedicata ad uno dei momenti più suggestivi del periodo pasquale: è la 46^ edizione della Passione Vivente, che si svolgerà ad Alberobello venerdì 7 aprile 2023, in piazzale Biagio Miraglia. La manifestazione è organizzata dall’associazione Da Betlemme a Gerusalemme, operante nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova, con il patrocinio del Comune di Alberobello, e si terrà interamente nel piazzale Biagio Miraglia, compreso il momento finale della crocifissione.

Il tema di questa 46^ edizione riprende, come da tradizione, quello dello scorso Presepe Vivente: “Come in Cielo così in Terra”. La croce, ben piantata sulla Terra e protesa verso il Cielo, si farà, quindi, ancora una volta, simbolo e strumento straordinario di quello stretto legame tra Cielo e Terra che la Passione Vivente racconta. La narrazione, quest’anno, è affidata al male che, comunque, non può nulla contro la forza dell’Amore che salva l’intera umanità. Più di un centinaio di partecipanti, tra giovani e meno giovani e i personaggi sono quelli tradizionali della Passione Vivente: apostoli, soldati romani e del tempio, Pilato e sinedriti che cospirano contro Gesù, ladroni, centurioni, donne e bambini... Tanti i ragazzi, tanta la gente che partecipa a questa iniziativa e che dimostra quanto sia sempre nuovo e straordinario il messaggio di salvezza della Passione di Cristo.

Inizio alle ore 21 con ingresso libero e gratuito.