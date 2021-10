Torna 'Race for the Cure': anche a Bari gli eventi sportivi per sostenere le donne che combattono contro il tumore del seno

La XV edizione della Race for the Cure Bari 2021 si terrà il 15 e 16 ottobre presso Piazza Prefettura per sensibilizzare alla prevenzione del tumore del seno e raccogliere fondi a favore dei progetti di Komen Italia dedicati alle Donne.

Anche se in scala ridotta, la ripartenza delle Race vuole rappresentare un segnale di speranza per le oltre 56.000 donne che nel corso del 2021 affronteranno un tumore del seno in Italia e contribuire a superare le difficoltà che il Covid-19 ha determinato in campo oncologico.

In questa edizione la tradizionale corsa non avrà luogo, ma si potrà partecipare con la propria squadra, con i propri amici e con la famiglia per sostenere le donne che affrontano la malattia agli eventi sportivi che si terranno dal 16 ottobre a Bari, Brindisi, Manfredonia, Mesagne, Minervino di Lecce, Modugno, Ostuni, Putignano, San Pancrazio, Taranto e nei centri pugliesi dell’Endas e negli store di Decathlon.

“A causa delle condizioni di emergenza sanitaria Covid 19 abbiamo pensato di sviluppare un progetto territoriale attraverso una cordata di Eventi sportivi diffusi su tutto il territorio pugliese – Sport e Salute Insieme per la Vita, affinché tutti possano continuare a sostenerci con le proprie donazioni ricevendo così la nostra bellissima maglia Race for the Cure 2021. Questo permetterà a chi desidera, di prendere parte ai diversi eventi sparsi sul territorio. Ringraziamo i Comuni che partecipano all’iniziativa, il Circolo della Vela Bari, il Circolo Tennis Bari, Decathlon con tutti i suoi negozi in Puglia, Endas Puglia, le Associazioni vicine al mondo di Komen Italia e senza mai dimenticare i nostri volontari, vero cuore pulsante dell’associazione e Tutti coloro che hanno contribuito a sostenere questa bellissima iniziativa di grande valore sociale. Continuate a sostenerci perché grazie a tutti voi possiamo portare avanti i numerosi progetti dedicati alle Donne. Seguite i nostri social dove verranno pubblicate le locandine con gli eventi che saranno tenuti per l’intero mese di Ottobre, mese della Prevenzione”, dichiara la Dott.ssa Linda Catucci, Presidente Comitato Regionale Puglia Susan G. Komen Italia.

Nel Villaggio della Salute, principale attività della manifestazione, sarà presente la Carovana della Prevenzione, programma nazionale itinerante di promozione della Salute femminile di Komen Italia che offrirà visite di prevenzione dei tumori del seno e dei tumori ginecologici, consulenze sulla corretta alimentazione e sani stili di vita e tanto altro sulle terapie integrate utili e di supporto per una corretta prevenzione. La Carovana si rivolge a donne in condizioni di disagio sociale ed economico e che in questo periodo particolare, contraddistinto dalla pandemia, hanno subito maggiori disagi.

La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e si ringrazia per il patrocinio e la collaborazione: Regione Puglia, Comune di Bari, Esercito Italiano, CONI, FIDAL, SIAE.

Si ringraziano le Breast Unit presenti sul territorio per il supporto e il sostegno che da sempre offrono ad un progetto di grande respiro regionale e nazionale e i Partner: Johnson&Johnson con Aveeno e Biafin Partner delle Donne in Rosa, Pfizer, Fondazione Johnson&Johnson, Acqua Lete e Todis.

Grazie alla rinnovata collaborazione con il Ministero della Cultura, mostrando la ricevuta di iscrizione e la Komen Card, gli iscritti alla Race for the Cure di Bari potranno visitare gratuitamente con un accompagnatore il Castello Svevo di Bari nei giorni della manifestazione.