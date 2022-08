La barchiglia, gustosa e genuina: la ricetta della torta facile e veloce da fare in casa

Le ricette pugliesi sono un concentrato di tradizione e bontà. Ideale per la colazione, il momento più importante della giornata, è un dolce fatto in casa come si legge su Puglia.com, preparato generalmente dalle mamme o dalle nonne: la barchiglia, una sorta di crostata, farcita con frutta secca e marmellata di pere. Qui vi presentiamo il procedimento facile e veloce per realizzare questo infallibile dolce

Per la frolla

200 g di farina 00

120 g di burro

90 g di zucchero

3 uova (tuorli)

sale q. b.

Ingredienti per farcire

150 g di mandorle pelate

150 g di zucchero

3 uova

1 limone

30 g di confettura di pere

cannella in polvere q. b.

sale q. b.

150 g di zucchero - per la glassa

30 g di cioccolato fondente - per la glassa

Come si prepara

Impastate la farina con 100 g di burro, tuorli e sale fino a formare una palla che lascerete riposare per circa un’ora in frigo. Per il ripieno invece sbattete i tuorli con lo zucchero, unitevi le mandorle pelate, un pizzico di sale, cannella e scorza di limone. Montate gli albumi a neve ed incorporateli nel ripieno.



Imburrate la teglia e stendete la pasta che deve avere uno spessore di 3 mm. Distribuitevi sopra la confettura versandovi il composto e cuocendo nel forno già caldo a 160° per 30 minuti. Per la glassa, fondete il cioccolato a bagnoamaria. Unitevi lo zucchero sciolto in acqua e versate la glassa calda sul dolce, infine servite.

(Fonte Puglia.com)