Settimana del Pianeta Terra 2021: tutti gli eventi per scoprire lo straordinario patrimonio geologico, ambientale, naturalistico e culturale della Puglia

Parte la IX edizione de 'La Settimana del Pianeta Terra', il festival delle geoscienze che per una settimana trasformerà l’intero stivale in un enorme laboratorio geologico.

Per una settimana dal 3 all’10 ottobre si potrà andare in giro in 90 siti sparsi in tutta Italia alla scoperta del territorio: nel cuore verde d’Italia, in Umbria, alla ricerca dei cetacei (dove il mare non c’è più). Passeggiare fra le 350 orme di dinosauri della Cava Colmar, in Puglia. O addentrarsi nella Grotta di Fumane, in Veneto, che ha ospitato l’uomo di Neandertal e l’Homo Spiens nella transizione fra Paleolitico Medio e Superiore. E ancora scoprire grotte, laghi, fiumi, colline, ghiacciai, vulcani, dove osservare la storia della nostra Terra, e anche miniere, siti preistorici, musei, osservatori astronomici, cantine sotterranee e molto altro per capire le interazioni con le popolazioni che l’hanno abitata e come queste abbiano influito sul suo attuale aspetto.

Attraverso lo straordinario e variegato patrimonio geologico, ambientale e naturalistico del nostro Paese, questa manifestazione vuole creare curiosità, attenzione e conoscenza, mostrandoci come, le interazioni dell’uomo con l’ambiente che lo circonda necessiti di consapevolezza e conoscenza.

La Puglia aderisce a questa manifestazione con i seguenti geoeventi:

03/10/2021 - 04/10/2021 , San Marco in Lamis (FG)

Geografia e geologia del suolo carsico del Gargano: cava dei dinosauri e valle di Vituro

03/10/2021 , Rignano Garganico (FG)

Donne uomini e lupi - la vita sul Gargano nella storia di Grotta Paglicci

06/10/2021 , Bari

6 ottobre 2021: Giornata Internazionale della Geodiversità (Anno Zero) - Valorizzare le geo-diversità

06/10/2021 , Foggia

Le zone umide della piana sipontina: evoluzione geologica e valore naturalistico

07/10/2021 , Laterza (TA)

I rischi idrogeologici e il ruolo del geologo nella loro mitigazione

08/10/2021 , Brindisi

Variazioni climatiche ed erosione dei litorali: interventi di difesa costiera

09/10/2021 - 10/10/2021 , Gravina in Puglia (BA)

Arcangelo Scacchi, il primo geoscienziato del Parco Nazionale Alta Murgia - aspirante Geoparco UNESCO

09/10/2021 , Cutrofiano (LE)

Evoluzione del territorio di Cutrofiano (LE): dall'attività estrattiva alla trasformazione del paesaggio

09/10/2021 , Altamura (BA)

Sulle orme dei dinosauri di Altamura

10/10/2021 , Cutrofiano (LE)

Passeggiate didattiche: Escursione al Parco dei Fossili e visita al Museo Malacologico delle argille - Escursione presso una cava ipogea