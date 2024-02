Il pianista gioiese Mario Rosini incanta i giudici di The Voice Senior: 4 sì con il brano 'Ritornerai'

Ha convinto la giuria con 4 sì: è cominciata bene l'avventura del barese Mario Rosini nell'edizione 2024 di The Voice Senior, il programma in onda su Rai 1 condotto da Antonella Clerici. I giudici Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Arisa e Clementino hanno apprezzato totalmente la performance dell'artista 60enne di Gioia del Colle, sul palco con 'Ritornernai' di Bruno Lauzi suonata al pianoforte.

Rosini, già secondo al Festival di Sanremo 2004 con 'Sei la vita mia', ha poi scelto Arisa come coach, interpretando 'Io vorrei...non vorrei...ma se vuoi" di Lucio Battisti assieme all'artista lucana.

La storia del pianista gioiese è quella di chi ha dedicato la sua vita alla musica. A 18 anni andò a Milano dove ha lavorato per anni in night club e locali. Quindi, il successo inaspettato di Sanremo e poi tanti anni tra famiglia e pianoforte. Ora, una nuova grande occasione per mostrare il suo talento.