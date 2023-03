Lisa Manosperti è seconda a The Voice Senior. L'insegnante di canto barese ringrazia i fan sui social: "E' stato bellissimo"

Si è conclusa con uno splendido secondo posto l'avventura di Lisa Manosperti nella terza edizione di The Voice Senior, il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici che mette a confronto voci nuove e mature provenienti da tutta Italia. L'insegnante di canto 63enne, nata a Bitetto, ha sfiorato la vittoria finale nell'atto conclusivo a quattro che ha visto trionfare Maria Teresa Reale.

Unica 'superstite' del team di Loredana Bertè nel programma, Manosperti, che aveva già incantato i giudici nelle fasi precedenti, ha dapprima cantato il classico di De Gregori 'La donna cannone', quindi, nello scontro finale, ha riproposto il suo cavallo di battaglia, 'Almeno tu nell'universo' di Mia Martini, che già aveva commosso i giudici e la stessa Bertè nelle fasi iniziali di The Voice Senior, alcune settimane fa.

A vincere però è stata Maria Teresa Reale, con il 34,19% dei voti per l'esibizione con 'Oggi sono io' di Alex Britti. L'insegnante di canto barese ha ottenuto il 23,07% delle preferenze piazzansdosi davanti ad Alex Sure (23,04%) che ha proposto 'You shook me all night long' degli Ac/Dc, e Paolo Piluso (19,7%) con 'Bella d'estate' di Mango.

Lisa Manosperti ha ringraziato i suoi fan e amici attraverso i social, postando una foto accanto a Loredana Bertè: "Grazie a tutti per il vostro sostegno - dice - , sono felicissima! Arrivare in finalissima era quello che ho sperato, perché i miei compagni di avventura erano fortissimi e non mi è sembrato vero essere tra i quattro super finalisti, per altro seconda al televoto finale! Dite ciò che volete, ma io mi sento di aver vinto e sono felicissima per Maria Teresa, professionista serissima e persona meravigliosa. Non è che mi sto accontentando ve lo assicuro. Una volta arrivata li mi è passata tutta l'ansia, mi sono divertita troppo è stato bellissimo! Ed è tutto merito vostro, grazie , grazie a tutti quelli che hanno votato e tifato per me. Aver conquistato il cuore degli italiani solo con la mia voce e per quello che ho nel cuore è stata la mia vera vittoria. Un grazie speciale voglio farlo a Loredana Bertè che mi ha voluto nel suo team e mi ha detto cose bellissime. Grazie di cuore a tutti voi!".