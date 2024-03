Il Tulipark di Bari apre ufficialmente al pubblico: un giardino di sorprese e tulipani ispirato all'Olanda

Il nuovo parco floreale TuliPark apre i battenti martedì 26 marzo alle ore 10,00 a Bari in Str. Torremassimo Chiurla snc e sarà il sindaco di Bari Antonio Decaro a tagliare il nastro alla presenza di autorità civili e religiose.

Dopo il rinvio del 17 marzo è iniziato il conto alla rovescia e mancano davvero pochi giorni all'apertura: l’ingresso al pubblico è stato programmato dal giorno successivo a quello dell'inaugurazione ovvero mercoledì 27 marzo.

L’area dedicata al progetto, si estende su 24mila mq su cui sono stati piantumati 120mila tulipani di 78 varietà diverse ed è situata nelle vicinanze dello Stadio San Nicola in Strada Torremassimo di Chiurla snc a Bari a circa 3 km dalla stazione centrale.

L’Azienda florovivaistica Esecuzione Verde Group di Antonio Lavermicocca è organizzatore per Bari del noto marchio in franchising.

I parchi a tema TuliPark sono riprodotti in location ideali e sono studiati seguendo linee guida e standard rigidi e predefiniti. Sono caratterizzati, inoltre, da un concept architettonico moderno che strizza l’occhio alla più genuina tradizione della campagna olandese. Tutto nel TuliPark è studiato per essere ecosostenibile e non impattante con la natura.

Il lieve fruscio delle pale del tradizionale mulino a vento, la mucca “Frisona” star incontrastata in Olanda per la generosa produzione di latte, il tulipano e lo zoccolo gigante, le riproduzioni fedeli dei simboli della più antica tradizione dei Paesi Bassi caratterizzeranno il percorso offrendo spunti per originali foto ricordo.

Il visitatore troverà, accanto all’incanto dei fiori, la bellezza degli allestimenti, in un percorso studiato per garantire funzionalità e cura. All’arrivo il personale, selezionato tra circa 900 candidature e formato in loco, fornirà ai visitatori materiale ed istruzioni per la raccolta del tulipani.

Il Tulipark per attrattività, strizza l’occhio ad una nuova idea di turismo, sostenibile e più inclusivo, che dal centro città si espande restituendo dinamicità alla periferia metropolitana.

L’intera area è studiata per un naturale avvicendamento di colture che seguono i ritmi della stagionalità, ad alternarsi ai tulipani, che hanno un ciclo breve di vegetazione, saranno labirinti di mais, distese di girasoli, cespugli di gladioli.

Cuore pulsante del parco sarà l’insieme di iniziative artistiche e culturali che renderanno fruibile il parco anche per eventi e percorsi professionalizzanti ispirati all’arte e alla natura, nella logica della più ampia inclusività.

I 120mila bulbi di tulipani, nel rispetto dei più sostenibili criteri di circolarità, alla fine del ciclo di fioritura saranno donati ad associazioni del terzo settore per essere nuovamente piantati.

Partner del TuliPark sono: Retake Bari i cui volontari guidati da Daniela Sersale per circa due mesi si sono alternati per dare dignità artistica a sterili blocchi di cemento di contenimento, e Andrea Sibillano e Luca Lombardo ideatori del noto marchio Sii Felice sei a Bari, non solo uno slogan ormai identitario per la nostra Regione ma simbolo di un rinnovato concetto di sensibilizzazione al rispetto per la propria città.