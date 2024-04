Quattro giorni all'insegna della sostenibilità con il 'Vintage Market Bari': collezioni, oggetti del passato e artigianato

Arriva una quattro giorni pieni di sorprese che consentirà ai visitatori di immergersi nelle proprie passioni alla ricerca del tesoro nascosto, del capo vintage a cui dare un’altra vita o semplicemente di curiosare tra gli oggetti e le collezioni dei tantissimi espositori che riportano alla mente ricordi del passato, con un unico denominatore comune: la sostenibilità.

Con circa 160 espositori e una vasta gamma di articoli (tra cui abbigliamento vintage, artigianato creativo, prodotti hand made, modernariato, illustrazioni, collezionismo di dischi, libri, fumetti e altro, remake, articoli second hand, fashion designer, bio cosmesi) torna la nona edizione del Vintage Market Bari si terrà dall’11 al 14 aprile, all’interno dell’ Expo Levante in Fiera (Padiglione n.19 - giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle 20.30, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 21).

Lo slogan della manifestazione “Vintage is the way to save Planet” è un concetto che esprime l’opportunità di dare nuova vita agli oggetti e ai beni del passato, al di là dell’amore per il vintage, e di utilizzare ancora una volta prodotti sani, utili e funzionanti per il bene del pianeta.

Pertanto il Vintage Market Bari non è un semplice mercatino dell’usato ma un contenitore in cui si incontrano passioni e interessi, caratterizzati dal passare del tempo, che vengono valorizzati e rilanciati sul mercato. Sarà anche una vetrina per giovani artisti e nuove realtà che propongono artigianato creativo, come pure per appassionati di moda e musica che vogliono condividere questa esperienza confrontandosi con un pubblico sempre più attento e consapevole.

“Anche per questa primavera il Vintage Market Bari promette iniziative molto interessanti, nell'ambito di un ampio programma che prevede più giornate rispetto alle precedenti edizioni - commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone - . Di anno in anno abbiamo visto crescere questa manifestazione che fa del riuso e del recupero di indumenti e oggetti di ogni tipo la propria forza. Merito va agli organizzatori, noti a Bari per aver lanciato il vintage molti anni fa con il marchio Bidonville, che hanno saputo diffondere e rafforzare l'amore per l'usato, attraverso l'organizzazione di un evento che ha saputo farsi conoscere ben oltre i confini regionali, fino a diventare un punto di riferimento per gli amanti del vintage di tutto il Sud Italia”.

“Siamo pronti - afferma Nicola Mincuzzi, uno dei due organizzatori -: ogni nuova edizione del Vintage Market Bari ci ricarica di entusiasmo e nuova energia. Tantissimi saranno i nuovi espositori che prenderanno parte al più grande Vintage Market di Puglia. Arrivano da sempre più lontano, ben oltre i confini regionali, per contribuire alla crescita di una manifestazione in cui crediamo molto. Nel frattempo stiamo lavorando anche a un nuovo progetto, quello di portare il Vintage Market Bari in tour: prima tappa di questa nuova esperienza, i prossimi 25 e 26 maggio, sarà Ostuni che ha voluto scommettere invitandoci a pensare e preparare un’edizione davvero speciale, nella suggestiva cornice del giardino della villa comunale Sandro Pertini”.

Oltre all’area market, il programma sarà ricchissimo di altre attività nelle varie aree tematiche: Kids che ospiterà (sabato e domenica) vari laboratori e spettacoli teatrali gratuiti per bambini (a cura delle artigiane di Pea.dè e LeGallineaPois e dall’associazione Scart Off e Room to Play); Music con dj Set only vinyl, live band e artisti e ballerini inclusi Lindy Hop; Food. Sarà inoltre allestita un’area dedicata all’esposizione/mostra di bici vintage a cura di Michele Paparella.

Durante l’evento, radio RKO avrà una propria postazione fissa da cui trasmetterà una diretta con ospiti i protagonisti della fiera, gli organizzatori, gli standisti e gli stessi visitatori. A condurre il programma Carlo Chicco & friends, in regia Paola Pagone.

Calendario dei Laboratori e spettacoli per bambini

Nelle giornate di sabato e domenica, l’associazione culturale Scart Off e il progetto Pea.dè offriranno laboratori creativi di riuso per bambini, incentrati sull’educazione ambientale e lo sviluppo della psicomotricità infantile. Inoltre Room to Play eseguirà uno spettacolo teatrale destinato ai più piccoli dal titolo “Per un battito d’ali”, con musica dal vivo.

Sabato 13 aprile

· Laboratori Scart Off alle ore 12 e alle 16

· Room to Play alle ore 17 e alle 18.30

Domenica 14 aprile

· Laboratori a cura di Pea.dè e LeGallineaPois alle ore 11 e alle 16

· Room to Play alle ore 12.30, alle 17.30 e alle 19

Calendario dj e live band

Venerdì 12 aprile

· Altamura Beat Drummer Show con Francesco Marcello Sette dalle ore 18.30 alle 19.30

· Nicola Del Mastro & Caori Swing - Jazz and Beatles dalle ore 20 alle 21

Sabato 13 aprile

· dj Vito Santamato dalle ore 12 alle 15

· dj Carlo Chicco dalle ore 17 alle 18.30

· live band The Good Ole Boys dalle ore 18.30 alle 21

Domenica 14 aprile

· live band Swing 31 dalle ore 12 alle 15

· Hops Bari con Beppe Rubino dj dalle ore 17 alle 18.30

· Misspia dalle ore 18.30 alle 21

Le associazioni Art Fashion Dream APS, Altamura Beat e ANAS Puglia offriranno esperienze uniche con postazioni moda vintage e sfilate con elezione Miss Vintage, set fotografici, talk-show e performance artistiche, promuovendo la cultura vintage e la formazione creativa attraverso l’AFD Academy.

Bidonville Vintage Store, organizzatore dell’evento Vintage Market Bari, è tra i beneficiari del bando D_Bari 2022 2024 “Un negozio non è solo un negozio” che rappresenta una collaborazione virtuosa con l’amministrazione comunale per animare la scena sociale e culturale cittadina.

L’ingresso al Vintage Market è incluso nel ticket acquistabile sul sito expolevante.it o direttamente al botteghino della fiera.

Per ulteriori info: www.vintagemarketbari.it

Bidonville vintage store

Nasce a Bari nel 1995 come associazione culturale, in via Melo 224, da un’idea di Nicola

Mincuzzi e Tommaso De Giosa, interessati a diffondere la cultura del riciclo, del recupero e del riutilizzo di idee, fatti e prodotti che la civiltà dei consumi ha deciso di accantonare.

Successivamente Bidonville viene trasformata in una S.n.c. e diventa il primo grande vintage store di Puglia, meta non solo di tanti appassionati ma anche di artisti. Vanta anche collaborazioni con diverse produzioni teatrali e cinematografiche, ultima in ordine di tempo quella per il film “La vita davanti a sé” con Sofia Loren.