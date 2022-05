Dai Maneskin ad Emma Marrone: i vip affascinati dalla Puglia in attesa della sfilata Gucci

Ci siamo, stasera il tanto atteso evento targato 'Gucci' a Castel del Monte: la Puglia ancora una volta fa da scenario ad uno degli eventi più straordinari del mondo della moda. Ad illuminare la scena non saranno solo le magnifiche creazioni in passerella ma anche i tanti vip del mondo del cinema e dello spettacolo: tra i 300 invitati dalla maison Gucci si sono Alessandro Borghi, Lady Gaga, Emma Marrone, Jared Leto, Benedetta Porcaroli. Sui loro canali social, scatti della costa tra Trani e Molfetta.

Tra gli ospiti ci sono anche i Maneskin, testimonial della Maison, che hanno pubblicato su Instagram alcune 'stories', la cena in un ristorante di Trani e la tintarella proprio questa mattina in attesa di esibirsi nell'esclusivo party organizzato dalla casa di moda a Castel del Monte. Non passa inosservata neanche la foto postata su Instargram da Emma Marrone in compagnia di Benedetta Porcaroli a Molfetta: l'artista salentina ha fotografato l'incantevole vista da Cala Sant'Andrea e dalla Seconda Cala e un video breve a Polignano.

Benedetta Porcaroli ha condiviso domenica, sempre sui social, uno spettacolare tramonto immortalato da Banchina Seminario.

Anche il direttore artistico di Gucci, Alessandro Michele, non ha resistito al fascino della bellissima Trani, tra i suoi scatti la Cattedrale sul mare.

Dunque quello di Gucci è un appuntamento glamour che richiama numerosi vip incantati non solo dalla Maison e dalle sue creazioni ma anche dalla Puglia, location di indiscutibile bellezza.