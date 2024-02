Lemuri convince a The Voice Senior: l'artista molfettese scelto dai coach fa ballare lo studio con 'Dragostea din tei'

La voce di Vittorio Centrone, in arte Lemuri, premiata a The Voice Senior: il 60enne nato a Molfetta ma con una vita in Friuli e a Roma è stato scelto dai 4 giudici del programma in onda su Rai1 e condotto da Antonella Clerici per affontare la fase vera e propria della gara canora. Arisa, Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e Clementino hanno apprezzato l'esibizione sulle note di 'Heroes' di David Bowie.

Lemuri, che può vantare una carriera tra spettacoli e concerti, successivamente si è esibito in un classico del suo repertorio, ovvero 'Dragostea din tei', il celebre brano dance del 2004 che lo vedeva voce del famoso coro in falsetto. Con lui, ovviamente, Paula Mitrache, la cantante rumena ormai barese d'adozione, per un'esibizione che ha fatto ballare lo studio.