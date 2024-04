Novità dal mondo WhatsApp: cosa cambia?

Da giovedì 11 aprile sono arrivate due importanti novità che riguardano il mondo della messaggistica istantanea 'WhatsApp': è possibile ricevere messaggi da utenti iscritti su altre: entrano in vigore nell'Unione europea le modifiche che consentiranno agli utenti di ricevere messaggi anche da app esterne, tra cui le concorrenti Telegram e Signal. In questo modo la piattaforma non sarà più "chiusa", ma aperta a soggetti terzi. Un'altra novità riguarda l'età minima per l'iscrizione al servizio di messaggistica istantanea: scende dai 16 anni (norma finora in vigore in alcuni Paesi ma non per esempio in Italia) ai 13 anni, al pari degli Stati Uniti. Queste novità sono frutto dell'aggiornamento dei termini di servizio e dell'informativa sulla privacy destinato agli utenti dell'Ue.

L'articolo 7 del "Digital markets act"(alla quale si è ispirato il gruppo Meta) che fissa i requisiti di interoperabilità, prevede la possibilità di scambiare messaggi, foto, messaggi vocali, video e altri file tra singoli individui. Entro due anni questo dovrà essere possibile anche in chat di gruppo ed entro quattro anni in chiamate vocali e video, singole e di gruppo.

Come funziona?

Dal menù delle impostazioni dell'app si potranno attivare o disattivare le "chat di terze parti aperte" e l'utente potrà visualizzare l'elenco di app da cui accettare i messaggi. Gli aggiornamenti introdotti dall'11 aprile potrebbero però essere operativi solo tra qualche mese.

(Today.it)