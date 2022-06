WhatsApp, la nuova funzione per inviare e modificare i messaggi: le novità

Possiamo dire finalmente addio ad errori di battitura o di grammatica nei messaggi inviati su WhatsApp: una nuova funzione sull’app di messaggistica più utilizzata al mondo permetterebbe di correggere i messaggi già inviati.

Una funzione molto richiesta dagli utenti che si sono ritrovati moltissime volte a fare i conti con messaggi scritti male o incomprensibili, scritti in fretta o dettati al microfono. Sembra che la proposta sia stata accolta dalla squadra di sviluppatori di Meta e tra non molto potrebbe rientrare tra le nuove funzioni di WhatsApp.

Le novità

Ad oggi nulla di ufficiale. Il primo a riportare la notizia è stato il blog Wabetainfo, secondo le prime indiscrezioni, l'app di messaggistica sta sviluppando l'opzione "edit" che consente di correggere i messaggi testuali. La novità sarà semplice da utilizzare. Dopo aver inviato un messaggio in chat per modificarlo bisognerà effettuare un tap prolungato su di esso e premere “modifica” tra le opzioni disponibili. Una volta svolti questi passaggi sarà possibile modificare il testo del messaggio inviato. Sarà necessario, infine, un tap per visualizzare il messaggio corretto in chat. Inoltre, il contatto con cui state parlando non sarà in grado di vedere lo storico delle modifiche.

Rimane da definire quale sarà la finestra temporale entro la quale sarà possibile intervenire: la correzione, in sostanza, dovrebbe essere possibile solo entro un determinato lasso di tempo. Queste procedure sono state mostrate già sulla Beta per iPhone.? Al momento questo strumento sembra ancora in fase di lavorazione ed ancora non è disponibile al pubblico. Con ogni probabilità sarà disponibile a breve per dispositivi iOS, Android e per la versione desktop.