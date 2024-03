Un premio per i giovani campioni baresi di ju jitsu della Popular Asd: "Il loro impegno un modello"

L'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli ha consegnato questa mattina un riconoscimento dell’amministrazione comunale ai giovani atleti della società di Arti marziali La Popular per i prestigiosi risultati ottenuti nei campionati italiani di classe 2024 Fijlkam di ju jitsu, per le specialità ne-waza e fighting system.

Alla premiazione erano presenti il presidente regionale della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) Francesco Saverio Patscot, la presidente e tecnica di asd La Popular Noemi Chirivì e i vicepresidenti e tecnici Teresa Antonacci e Nunzio Chirivì.

“Premiamo oggi - ha spiegato Pietro Petruzzelli - dei giovanissimi atleti che si impegnano, ogni giorno, per inseguire la propria passione sportiva, e lo fanno a costo di grandi sacrifici, ancora più notevoli considerata la loro età. L’amministrazione è impegnata da sempre nella valorizzazione di tutte le discipline sportive, comprese ovviamente le arti marziali, che si caratterizzano per i valori positivi che esprimono, quali il rispetto delle regole e la correttezza. Questi ragazzi si sono distinti, dentro e fuori il tatami, come persone modello, e rappresentano la parte sana della nostra società. Un giorno potranno diventare campioni oppure no, ma ciò che più conta è che abbiano compreso e apprezzato l’aspetto educativo e umano dello sport”.

“Oggi la Fijlkam - ha aggiunto Saverio Patscot - rappresenta tutte le discipline di arti marziali e racchiude in Puglia oltre 350 associazioni sportive, tra cui spicca La Popular, che a febbraio si è prepotentemente affermata nel campionato italiano di ju jitsu tenutosi a Ostia. Il mio ringraziamento va all’assessore Petruzzelli, che ormai rappresenta un punto di riferimento per la crescita dello sport in Puglia, per la sensibilità dimostrata nei nostri confronti e di tutto il mondo dello sport in generale”.

“Abbiamo uno staff tecnico - ha detto Nunzio Chirivì - che ci permette di partecipare a diverse competizioni nazionali, di ju jitsu ma anche di Judo. Ringraziamo l’assessore Petruzzelli perché oggi, premiando questi ragazzi di grande volontà, manda loro un messaggio chiaro: vedere lo sport non solo come attività motoria ma anche come momento di aggregazione e di condivisione sia delle vittorie sia delle sconfitte. A Ostia abbiamo portato a casa ben undici titoli italiani, sei nella specialità fighting system e gli altri cinque nel ne-waza, e siamo notevolmente cresciuti rispetto alle passate edizioni, Ma, a prescindere dalle affermazioni sportive, l’attenzione da parte dell’amministrazione barese è importante perché ci riconosce come atleti del territorio, sportivi che crescono e che si mettono al servizio di altri ragazzi che vogliono affacciarsi a questa disciplina”.

I ragazzi premiati sono: Sofia Altini, Carol Altini, Alessandro Cuccovillo, Suami Tomasicchio, Rossella Gravina, Antonio De Zio, Alessandro Perchiazzi, Nicole Ladisa, Mattia Carlucci, Antonio Cuccovillo.