Bari-Feralpisalò, le probabili formazioni: si rivede Celiento, a sinistra c'è Sarzi

Alle 17:30 il ritorno della sfida playoff: i pugliesi devono ribaltare il risultato. Auteri dovrebbe escludere Ciofani e Semenzato, protagonisti in negativo nella gara di andata. Ospiti con il dubbio D'Orazio-Ceccarelli per completare il tridente con Tulli e Guerra

Appuntamento decisivo per il Bari, atteso dalla sfida di ritorno del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, in casa contro la Feralpisalò. Al San Nicola si ripartirà dall'1-0 a favore dei verdeblu, maturato domenica al Turina di Salò grazie al gol di Tulli.

Per Auteri e i suoi c'è un solo risultato a disposizione: la vittoria. Qualunque altro scenario significherà dire addio al sogno promozione, già svanito attraverso la stagione regolare dove i biancorossi hanno concluso al quarto posto. Nel caso in cui riesca a ribaltare il risultato, invece, il Bari approderà al secondo turno della fase nazionale dove entreranno in gioco le seconde classificate (Alessandria, Padova e Catanzaro). Fischio d'inizio fissato alle 17:30, dirige il signor Maranesi di Ciampino.

Come arriva il Bari

Alla terza gara in sette giorni, è prevedibile che Auteri opti per alcuni cambiamenti nel suo 3-4-3. In difesa dovrebbe riprendere il suo posto Celiento, che verrà schierato al posto di Ciofani, accanto a Sabbione e Di Cesare. Fuori dalla formazione titolare anche Semenzato, che potrebbe essere rimpiazzato da Andreoni (o al limite da Ciofani). Dovrebbe cambiare anche l'out di sinistra, con Sarzi favorito su Rolando. In mezzo intoccabili De Risio e Maita. Nessun cambio in attacco dove il tridente sarà ancora una volta comnposto da Marras e D'Ursi a supporto di Antenucci.

Come arriva la Feralpisalò

Pavanel dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-3-3, senza grosse variazioni rispetto alla partita d'andata. Tra i pali ci sarà l'ex De Lucia, poi la linea difensiva composta da Bergonzi, Legati, Bacchetti e Brogni. In mediana il temibile trio composto da Guidetti, Carraro e Scarsella, mentre in avanti sono certi di una maglia Tulli e Guerra, per il terzo posto se la giocano D'Orazio e Ceccarelli col secondo in vantaggio.

Bari-Feralpisalò, le probabili formazioni

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Andreoni, De Risio, Maita, Sarzi; Marras, Antenucci, D'Ursi. All. Auteri

FERALPISALÒ (4-3-3): De Lucia; Bergonzi, Bacchetti, Legati, Brogni; Guidetti, Carraro, Scarsella; Ceccarelli, Guerra, Tulli. All. Pavanel

Arbitro: Maranesi di Ciampino

Assistenti: Terenzio - Cavallina

IV: Carrione



Diretta tv - streaming: Sky Sport (ppv) - Eleven Sports