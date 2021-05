Playoff Serie C: la Lega Pro comunica l'orario di Bari-Foggia. Il derby visibile in tv in chiaro

Cresce l'attesa per il debutto del Bari nei playoff di Serie C, coda della regular season che mette in palio l'ultima promozione in Serie B.

Nel giorno in cui si sarebbe dovuta giocare la gara del secondo turno dei playoff del Girone C, poi rinviata al 19 maggio per consentire il recupero del match del primo turno Triestina-Virtusvecomp Verona, la Lega Pro ha comunicato l'orario di Bari-Foggia: Galletti e Satanelli scenderanno in campo alle 18:30 al San Nicola.

La squadra di Auteri giocherà in casa in virtù della miglior classifica al termine della stagione regolare (quarto posto i biancorossi, nono per i rossoneri) e avrà a disposizione due risultati su tre: nel caso in cui l'incontro dovesse terminare in parità, infatti, sarà automatico il passaggio alla fase playoff nazionale. La Lega Pro ha inoltre comunicato che il Derby d'Apulia sarà trasmesso in chiaro in televisione e in streaming su Rai Sport.