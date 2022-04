Serie B: Lapietra Monopoli in trasferta a Molfetta in una sfida decisiva

Squadra in casa Action Now Monopoli

Derby importantissimo per l'action now Monopoli che sfida la Pavimaro Molfetta nella 25esima giornata di Serie B.

Dopo il rinvio della gara contro Avellino, Monopoli torna in campo per un match che può essere decisivo. Molfetta ha solo due punti in più in classifica e i padroni di casa potranno, in caso di vittoria, agganciare i cugini a quota 18 e uscire dalla zona play-out.

La Pavimaro arriva dalla vittoria contro Cassino e una vittoria nel derby potrà essere fondamentale per staccare le zone calde della classifica.

La squadra di coach Carolillo arriva da 4 sconfitte nelle ultime 5 e la settimana di stop può aver aiutato la squadra a lavorare bene per prepararsi allo sprint finale.

Appuntamento domenica 3 aprile, palla a due alle 18.00.