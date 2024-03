Serie B: la Tecnoswitch batte la Virtus Padova e torna in vetta alla classifica

Torna capolista nella prima domenica di marzo, mese nel quale tra Coppa e campionato, la Tecnoswitch si giocherà fette importanti per continuare a dire la sua in questa stagione. Entra Mazić, ma esce Deri che fa un movimento irregolare col ginocchio, sempre quello sinistro operato già due volte, e rimane per terra tra le lacrime. Il primo pensiero per questo ragazzo bolognese, il secondo per la Tecnoswitch che batte la Virtus Padova 96-86 al termine di una gara dal punteggio alto in cui vanno in doppia cifra cinque giocatori biancazzurri e uno, Galmarini, si ferma a 9. Doppia doppia di assist e punti per Traini, MVP di serata, in una domenica nella quale la Tecnoswitch sigla un pazzesco 16/36 da tre punti e mette ko la squadra veneta che è uscita tra gli applausi del pubblico locale. La contemporanea sconfitta di Roseto lancia al primo posto in solitario la squadra ruvese.

Gran prova corale dei ruvesi che ancora una volta stringono i denti e gettano il cuore oltre l'ostacolo, sapendo dell'importanza della posta in palio. Applausi per i veneti perchè dimostrano grande talento e mettono in mostra gli ottimi Cecchinato e Antelli, coadiuvati dall'ottimo Molinaro. La Tecnoswitch si trova sotto di 5 punti (12-17 al 5') ma sa trovare la via maestra per riprendere il largo. Il team di coach De Nicolao si disunisce a cavallo tra la fine del primo e l'inizio del secondo con i ruvesi che fanno segnare il primo allungo sino al 30-23 al 12'. Poi il ginocchio di Deri torna purtroppo protagonista ed è lo shock emotivo è enorme per ambiente e compagni di squadra. Si lotta punto su punto in un quarto in cui si ha una notizia insolita da Jackson: non realizza neanche un punto. Tripla di Leggio allo scadere e ruvesi sul 44-37 al 20'.

Grande Ghersetti a reggere difensivamente parlando, con coach Campanella che cambia assetti e difesive e trova il + 9 firmato Galmarini. Ferrari fa male ai ruvesi e Padova ricuce lo strappo portandosi sul -1, 46-45. A quel punto piovono triple dal perimetro, ben sei in fila per un magistrale 11/23 dai 6'75''. Stringe i denti Traini che fa una partita monumentale in cui dispensa punti, assist e strappa rimbalzi. Il risultato è volare sul +16, massimo vantaggio di serata. Brava Padova a tornare sul -8 con gli acuti dell'ottimo Cecchinato. Storie diverse, obiettivi opposti, ma una gran serata di pallacanestro, in cui Ruvo si conferma primo della classe e miglior attacco dell'intera B Nazionale.

Tecnoswitch Ruvo - Virtus Padova 96-86 (23-21, 44-37, 62-56)

Tecnoswitch: Eliantonio 11, Leggio 17, Ghersetti 11, Mazic, Traini 19, Deri 2, Galmarini 9, Jackson 27, Toniato n.e., Boev n.e.. Coach Campanella

Padova: Scanzi 2, Molinaro 17, Cecchinato 27, Ferrari 16, Antelli 22, Cagliani, Oselleri n.e., Schiavon, Marchet n.e., Bianconi 2. Coach De Nicolao

Arbitri: Lanciotti di Porto San Giorgio (FM) e Guercio di Ancona