Serie B: la Tecnoswitch non sbaglia, continua a vincere e si regala le Final Four di Coppa Italia

In pratica una festa di compleanno con Ozzano chiamata a recitare il ruolo di “guastafeste” e la Tecnoswitch che allunga la lista delle richieste per Babbo Natale in vista del 2024. "Happy Birthday" Joshua Jackson il sottotitolo all’ultima gara interna del 2023 finita con la vittoria dei biancazzurri con il punteggio di 92-79.

Alla fine un regalo per tutti: il pass per le Final Four di Coppa Italia. Ruvo ci sarà alla prima edizione di Coppa di B Nazionale, la seconda semifinale consecutiva dopo quella di Supercoppa vinta con Faenza. Punteggio alto per un match sempre comandato dalla squadra ruvese priva di Contento ma che recupera Diomede. Ma non parliamo di assenze, perchè la lista degli indisponibili di Ozzano è molto più ampio. L'americano con passaporto maltese va in fuga per l'ennesimo cappello da sceriffo e ne iscrive 24 a referto. E' l'idolo indiscusso di casa con un ruolo prezioso svolto soprattutto lontano dal parquet. Poi il resto lo fa Ghersetti che deve usare la sua grande esperienza per limitare il duo Bastone-Balducci che per due quarti e mezzo incutono timore ai ruvesi. Ennesima "doppia-doppia" per Galmarini, mentre rimane il rammarico per una giocata devastante di Toniato non premiata dalla "dea bendata" ma che stava per far venire i brividi a tutti per la spettacolarità della giocata. Traini si prende in mano la squadra con Leggio che è devastante dal perimetro e poi deve gestire il suo fisico. Anche Eliantonio deve stringere i denti, dopo la sfuriata di febbre notturna. Diomede rientra e non può essere al top, ma dà una mano ai compagni. I romagnoli hanno il merito di non far scappare mai via la capolista che al massimo raggiunge 14 punti di vantaggio siglati da Jackson a inizio ultimo quarto. Per il resto applausi per i romagnoli, due punti alla capolista in vista della sfida di Lumezzane.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Logimatic Group Ozzano 92-79 (23-21, 23-24, 26-13, 20-21)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Darryl joshua Jackson 24 (2/5, 5/13), Gianmarco Leggio 16 (1/3, 4/7), Andrea Traini 15 (1/2, 2/3), Lorenzo Galmarini 11 (4/6, 0/0), Luca Toniato 8 (4/5, 0/4), Mario jose Ghersetti 8 (1/3, 2/4), Giacomo Eliantonio 7 (2/2, 1/1), Manuel Diomede 3 (0/0, 1/2), Roberto Ricci 0 (0/0, 0/0), Marco Contento 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 17 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Lorenzo Galmarini 12) - Assist: 14 (Andrea Traini 5)

Logimatic Group Ozzano: Carlo Balducci 24 (5/8, 4/11), Nicola Bastone 17 (4/9, 2/3), Giulio Martini 14 (7/10, 0/0), Joel Myers 9 (0/0, 3/8), Lionel Abega 5 (2/7, 0/3), Federico Terzi 5 (1/1, 1/1), Gianni Mancini 5 (1/2, 1/1), Alessandro Zanasi 0 (0/1, 0/1), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0), Alessandro Piazza 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 - Rimbalzi: 32 12 + 20 (Giulio Martini 9) - Assist: 14 (Joel Myers 4)