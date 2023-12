Serie B: la Tecnoswitch è un treno. Altra vittoria per la capolista

Corre la Tecnoswitch che centra la dodicesima vittoria stagionale, siglando il derby pugliese con il Cus Jonico Taranto 74-60.

Non lucida, non perfetta, ma è quanto basta per avere la meglio sui rossoblu che arrivano a questa gara senza capitan Conte e per loro è grossa perdita in termini di fisicità e punti. Dal canto la squadra di coach Campanella non esprime la sua miglior prestazione stagionale, ma riesce a portare a casa la posta in palio e a mettersi alle spalle punti e chilometri dell'ultima settimana.

La formula è spettacolare, ma durissima a livello fisico: bisogna sapersi sacrificarsi e gettare sempre il cuore oltre l'ostacolo. Dinanzi al tutto esaurito del Palasport di viale C. Colombo, Traini prende subito per mano i suoi, poi ci pensa Leggio al rientro dagli spogliatoi con Eliantonio e Ghersetti che fanno da difensori del bottino accumulato. Massimo vantaggio di diciotto lunghezze, per il resto Taranto è sempre stata brava a restare a contatto con gli avversari. Coach Cottignoli non si lamenta mai e riesce con tanto lavoro a sopperire a delle oggettive carenze rispetto ad altre squadre, vuoi per gli infortuni, vuoi per l'iscrizione last minute effettuata al campionato di B Nazionale.

Per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia manca una vittoria alla Tecnoswitch. Sarebbe l'ennesimo eccezionale traguardo di una società che continua a stupire e non fa più notizia la stabilità con cui rimane in vetta alla classifica. Quattro punti sulle immediate inseguitrici, San Vendemiano, San Severo e Roseto, e tanta capacità di essere leader in un girone d'andata ricco di complessità per via degli infortuni. Taranto, invece, occupa la coda della classifica ma avrà tempo per tirar fuori gli artigli e cavarsela.

Domenica prossima Tecnoswitch ancora in casa contro Ozzano.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - CJ Basket Taranto 74-60 (18-8, 21-24, 23-17, 12-11)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Andrea Traini 14 (4/9, 1/5), Gianmarco Leggio 14 (2/3, 3/5), Darryl joshua Jackson 9 (1/4, 2/5), Mario jose Ghersetti 9 (4/6, 0/1), Marco Contento 9 (3/4, 1/5), Giacomo Eliantonio 8 (4/8, 0/0), Lorenzo Galmarini 6 (2/4, 0/0), Luca Toniato 5 (1/6, 1/5), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0), Manuel Diomede 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Andrea Traini , Giacomo Eliantonio, Lorenzo Galmarini , Luca Toniato 6) - Assist: 16 (Luca Toniato 5)

CJ Basket Taranto: Giovanni Ragagnin 14 (0/1, 4/9), Luca Valentini 12 (2/4, 2/3), Francesco Reggiani 12 (3/5, 1/7), Elhadji Thioune 10 (3/9, 0/0), Lucas Fresno 5 (1/6, 1/2), Martin Kovachev 4 (2/3, 0/2), Marco Lusvarghi 3 (1/2, 0/2), Matteo Ambrosin 0 (0/2, 0/1), Eugenio Gigante 0 (0/0, 0/1), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 39 11 + 28 (Elhadji Thioune 17) - Assist: 12 (Giovanni Ragagnin, Luca Valentini 5)