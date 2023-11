Serie B: una Tecnoswitch dominante travolge la Rucker San Vendemiano

No alla violenza sulle donne! Il messaggio chiaro ed eloquente che anche il mondo del basket ha lanciato sui parquet d’Italia in tutto il week-end.

L’altra cartolina, di inferiore rilevanza rispetto al primo, la spedisce a tutta l’Italia la Tecnoswitch che si conferma prima della classe schiantando con il punteggio di 92-69 la Rucker San Vendemiano. Impressionante! L’aggettivo adatto a definire i primi due quarti della Tecnoswitch che, in casa con la seconda della classe, annichilisce tutti andando sul +23 in avvio di secondo quarto, sbagliando il primo tiro da tre punti al 16’ e imprimendo un’attenzione difensiva davvero straordinaria. Poi il resto lo fanno i lunghi con il loro lavoro sporco e la qualità offensiva davvero micidiale. Pubblico in delirio che regala applausi alle tante giocate di categoria superiore offerta da questa squadra. Ma attenzione: siamo alla fine di novembre, alla giornata n. 11, meglio stare con i piedi piantati per terra. Parte a razzo Contento che arriva al ferro svariate volte e toglie le tossine dell’apprensione dalla testa di tutti. Poi si iscrive alla gara Toniato: una notte complicata, ma a vederlo sul parquet non sembrerebbe. La Rucker ci prova, ma il suo miglior realizzatore stagionale, il lettone Gluditis, rimane a secco per tutta la gara. Corre la Tecnoswitch che anche nel secondo quarto parte forte e trova l’8-0 di parziale, stavolta firmato Ghersetti.

Coach Campanella adatta i suoi uomini, gestendo l’acciaccato Diomede e Traini che rimane seduto accanto a lui. Leggio li porta tutti a spasso ed è sontuoso nei suoi movimenti. Negli altri due quarti c'è spazio per la grande tenacia della Tecnoswitch che si schiera spesso e volentieri con quattro lunghi. In cattedra nell'ultimo quarto ci sale Contento che domina la scena tenendo alta l'attenzione. Biancoazzurri che raggiungono il massimo vantaggio di +30 e fanno i conti in classifica: +4 sulle seconde, + 6 sulla quinta in attesa delle prossime due tappe complicate e ravvicinate contro Fabriano e Faenza. Testa bassa e pedalare malgrado la qualità elevata di pallacanestro mostrata.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Rucker San Vendemiano 92-69 (27-15, 23-14, 21-19, 21-21)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Marco Contento 20 (4/7, 3/6), Gianmarco Leggio 19 (6/6, 2/3), Darryl joshua Jackson 17 (1/5, 5/9), Luca Toniato 15 (2/3, 2/4), Lorenzo Galmarini 10 (5/10, 0/0), Mario jose Ghersetti 7 (2/6, 1/3), Giacomo Eliantonio 4 (2/4, 0/0), Manuel Diomede 0 (0/0, 0/0), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Andrea Traini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Lorenzo Galmarini 11) - Assist: 18 (Marco Contento 5)

Rucker San Vendemiano: Lorenzo Calbini 21 (9/13, 1/3), Alberto Chiumenti 19 (8/12, 0/0), Mauro Zacchigna 11 (1/1, 3/4), Tommaso Oxilia 7 (3/9, 0/0), Sebastiano Perin 5 (0/3, 1/3), Alberto Cacace 3 (0/1, 1/3), Edoardo Di emidio 3 (0/0, 1/4), Enrico Vettori 0 (0/1, 0/2), Kristaps Gluditis 0 (0/1, 0/6), Nicolò Gatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 - Rimbalzi: 30 11 + 19 (Alberto Chiumenti 8) - Assist: 7 (Edoardo Di emidio, Kristaps Gluditis 2)