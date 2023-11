Serie B: Prima sconfitta stagionale per Ruvo di Puglia. La Tecnoswitch beffata sulla sirena a Roseto

Imbattuta per sette giornate, 39’ e 59’’. Alla fine ci ha pensato Santiangeli a dire a tutti che sì, i ruvesi sono umani. Certo il rammarico è tanto in casa Tecnoswitch sconfitta a Roseto 78-76 al termine di una gara straordinaria decisa dai 6.75mt dal cecchino Santiangeli.

Contento aveva dato il “la” per l’ultima fuga biancoazzurra ma al termine di 15’’ frenetici Roseto è più lucida, Ruvo non riesce a strappare rimbalzo e a commettere il fallo che aveva ancora a disposizione e allora rimangono gli applausi per quello che le due squadre hanno fatto vedere in campo. Certo il rammarico in casa Tecnoswitch è tanto perché la squadra ha guidato le danze per tre quarti interi e ha toccato il +9 a 4’’. Ma alla fine bisogna ricordarsi da dove si viene e cioè da una settimana in cui si è giocato tre volte e si è dovuto fare il miracolo per recuperare Leggio e per tesserare in extremis il professor Eliantonio.

La partita è stata di alta qualità con duelli di alta classifica. L’avvio è stato tutto di Joshua Jackson che infila 16 punti in 20’ con Ruvo che tiene percentuali altissime dal perimetro nel primo quarto. Le due difese concedono tanto nei primi dieci minuti che si chiudono 25-28. Tutti a registro con Poletti e Leggio costretti a stringere i denti ma la loro presenza in campo significa tantissimo per entrambe le squadre. Il PalaMaggetti è una bolgia ma gli ex di turno Contento e Jackson sono a loro agio. Il n. 10 ruvese è “medicina” Ruvo prima dell’intervallo e vale il 40-44 al 20’. Al rientro scappa via la Tecnoswitch con Diomde perfetto dall’angolo e Galmarini che ne mette 4 in fila per il 50-58 sul finire di sirena. Coach Campanella deve gestire i lunghi gravati di falli. Sul + 9 ci arriva la squadra ospite in maniera meritata e con Toniato in super evidenza specie quando deve dar man forte sotto le plance.

Donadoni è il più reattivo degli abruzzesi e va a dimezzare lo svantaggio, 59-63 al 35’. Ne nasce un finale in cui i giocatori di esperienza vengono tutti a galla. Traini infila da tre punti poi fa una difesa pazzesca e si trasforma in uomo del momento. Poletti dice a tutti di stare sereni e pareggia al punto 73. Allora sale in cattedra Contento: la prima prova generale di "bomba" allo scadere non va a buon fine ed è una notizia. La seconda va a bersaglio a proietta Ruvo sul 75-76 a 15''. Roseto sbaglia la conclusione della serata, ma Poletti strappa il rimbalzo pestando la linea di fondo, i ruvesi non riescono a far fallo e Santiangeli infila da tre punti per la vittoria di Roseto. Applausi per tutti, punti per gli abruzzesi.

Liofilchem Roseto - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 78-76 (25-28, 15-16, 14-17, 24-15)

Liofilchem Roseto: Marco Santiangeli 18 (3/5, 3/8), Mitchell Poletti 17 (5/8, 1/6), Alessio Donadoni 11 (2/4, 2/3), Georges Tamani 9 (4/7, 0/0), Vincenzo Guaiana 6 (3/5, 0/4), Vangelis Mantzaris 5 (0/1, 1/2), Giordano Durante 5 (0/1, 1/3), Dimitri Klyuchnyk 5 (2/3, 0/0), Ousmane Maiga 2 (1/2, 0/0), Angelo Mastrototaro 0 (0/0, 0/0), Antonio Marcucci 0 (0/0, 0/0), Brian Dervishi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 41 9 + 32 (Vangelis Mantzaris 13) - Assist: 21 (Vangelis Mantzaris 12)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Darryl joshua Jackson 18 (3/6, 3/8), Marco Contento 16 (1/4, 4/9), Lorenzo Galmarini 12 (3/6, 0/1), Gianmarco Leggio 10 (1/5, 2/4), Luca Toniato 8 (1/6, 1/3), Andrea Traini 5 (1/2, 1/6), Manuel Diomede 5 (1/2, 1/1), Giacomo Eliantonio 2 (1/2, 0/0), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Mario jose Ghersetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 18 - Rimbalzi: 28 5 + 23 (Luca Toniato 6) - Assist: 15 (Luca Toniato 6)