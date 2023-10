Serie B: La Tecnoswitch sa solo vincere. Sesta vittoria di fila per Ruvo di Puglia

Fa sei su sei la Tecnoswitch Ruvo che riabbraccia il proprio pubblico con una prova maestosa. Riesce nell'impresa di limitare una squadra come Chieti che dal punto di vista offensivo viaggiava con 82.6 di punti realizzati a partita e torna a casa con l'84-65 che segna la sesta gara del campionato.

Ruvesi perfetti dal punto di vista difensivo a impattare bene la gara e a costruire un tesoretto mai intaccato dagli avversari. Dominanti a rimbalzo, malgrado l'assenza di Boev, e "rilassati" per l'aver ritrovato il Palasport di Viale C. Colombo. Tante le soluzioni a disposizione di coach Campanella che propone quintetti diversi a seconda dell'occorrenza e sempre efficaci con un roster dall’alto spessore tecnico. Si comincia con Ruvo che saluta l’ex di turno Leonardo Ciribeni. Non trema la mano dei biancoazzurri che entrano subito in gara facendo dell’intensità difensiva la grande arma per trovare punti facili in attacco. Va subito sotto di 10 lunghezze Chieti che perde tante palle e sbaglio molto dal punto di vista realizzativo. I grandi interpreti ruvesi sono Traini e Toniato che miscelano grandi recuperi difensivi e ottime scelte offensive con la squadra biancoazzurra. Leggio ha la mano calda e coach Campanella lo tiene per lunghi tratti in campo malgrado i due falli commessi in rapida successione.

Due falli anche per Galmarini, sostituito da Ghersetti e autore di due bombe in fila dall'arco maggiore. Avanti di 9 al termine del primo quarto, il vantaggio si dilata in avvio di secondo. Chieti non impatta bene e subisce la mareggiata biancoazzurra che segna con tutto l’estro che ha. Si scatena Jackson con gli applausi per Toniato che esalta i locali (33-16 al 18'). Dopo l'intervallo la Lux Chieti torna sul parquet con la faccia cattiva, ma non disturba più di tanto la squadra di casa che ha in Leggio un totem. Chieti si scolla lentamente con la Tecnoswitch che sale sino al +23 del 32'. Un pò di nervosismo inutile compare sul parquet e farne le spese è Del Testa espulso a 10'' dalla fine. Canta il pubblico di Ruvo e non vede l'ora che sia mercoledì per cercare la settima in fila.

TECNOSWITCH RUVO – LUX CHIETI 84-65 (23-14, 49-32, 60-43)

Ruvo: Ghersetti 7, Diomede 9, Contento 9, Traini 10, Jackson 16, Leggio 24, Galmarini, Toniato 9, Boev n.e., Granieri. Coach Campanella

Chieti: Del Testa 10, Maggio 1, Ciribeni 6, Paesano 12, Cena 6, Berra 7, Tiberti 11, Reale, Masciopinto n.e., Febbo n.e., Gelomini n.e., Rodriguez 12. Coach Aniello

Arbitri: Giuseppe Scarfò di Palmi (RC), Samuele Riggio di Siderno (RC)

Uscito per 5 falli: Galmarini. Espulso: Del Testa