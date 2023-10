Serie B: La tecnoswitch Ruvo di Puglia non si ferma. Quinta vittoria di fila per i pugliesi

La apre Jackson la chiude Contento ma nel mezzo una difesa e un sacrificio incredibile di tutti gli uomini messi in campo. Vittoria di squadra, la quinta di fila, per la Tecnoswitch Ruvo che vince 78-69 in quel di Imola contro la Virtus.

Squadra straordinaria, diventata ancora più compatta dopo i soliti infortuni che hanno limitato le rotazioni di coach Campanella. A metà gara il tentativo di allungo dei locali che, però, si piantano a quota 45 subendo il definitivo sorpasso. Biancoazzurri determinati poi, nel finale, a portare a casa la posta in palio con i canestri di un pazzesco Contento e Toniato e Jackson a difendere alla morte malgrado i 4 falli sul groppone. Tecnoswitch che chiude un periodo infernale fatto di viaggi infiniti e ravvicinati conclusi con 10 punti in classifica e un primato in solitario giunto alla seconda giornata di fila. Sponda gialla, impressiona Balciunas, ma è mancato qualcosa sul finire di gara quando i locali hanno provato a rientrare in partita. L'avvio è tutto di marca biancoazzurra con il solito Toniato a sigillare l'avvio. Le due difese concedono tantissimo e i tiratori delle rispettive squadre. Poi è Traini a prendere per mano canestro e assist per la tripla di Leggio che vale il 10-15 al 5'. Due liberi di Toniato danno il primo +6 ai ruvesi, con gli avversari che tornano a contatto con gli avversari grazie alla tripla di Balciunas.

La squadra ruvese si affida a Ghersetti sottocanestro e il capitano non delude. Poi è Jackson a scatenarsi, con Imola che scappa via grazie a una tripla di Magagnoli al primo frangente in cui gli emiliani vanno avanti di 3 punti, 33-30 al 15'. Ohenen infila il canestro del +6 al 18', 41-35, con la Tecnoswitch che paga la fatica per la prima volta nel match. Al rientro dagli spogliatoi Toniato dimezza lo svantaggio, con Traini che avvia il parziale di 11-0 che cambia l'inerzia del match. Bravo l'americano, con Imola che fa fatica a contenere gli attacchi avversari. Balciunas, sempre lui, consente alla Virtus di restare in scia dei biancoazzurri. Il 25-14 del terzo quarto segna la gara. Imola continua a far fatica anche nell'ultimo periodo quando sale in cattedra professor Contento: quando c'è da chiudere la partita ecco il n. 10 prendersi le responsabilità che contano. Il vantaggio aumenta, la Virtus Imola non ci crede più: ecco la quinta per la Tecnoswitch.

Virtus Imola - Tecnoswitch Ruvo 69-75 (23-25, 41-37, 55-62)

Virtus Imola: Balciunas 20, Masciarelli 13, Morara 12, Ohenhen 8, Chiappelli 7, Barattini 4, Magagnoli 3, Aglio 2, Morina, Dalpozzo n.e., Vannini n.e., Alberti. Coach Regazzi

Tecnoswitch: Contento 20, Jackson 15, Toniato 13, Traini 10, Ghersetti 8, Galmarini 6, Leggio 3, Diomede 3, Boev n.e., Granieri n.e.. Coach Campanella