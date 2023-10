Serie B: occasione persa per i Lions Basket Bisceglie

Il rammarico è forte per un successo decisamente alla portata, sfuggito nelle convulse battute conclusive. Lions Bisceglie sconfitti sul parquet di Jesi al termine di una partita tutt’altro che spettacolare: diverse le opportunità sciupate dal collettivo nerazzurro per conquistare l’ennesimo successo esterno.

L’ottimo scatto iniziale dei ragazzi di coach Fabbri (4-11) è stato attutito dalla reazione del team marchigiano (15-15). Le basse percentuali in attacco hanno contrassegnato la seconda frazione degli ospiti, che sono riusciti a risalire dal -10 (30-20) fino al -6 di metà gara. Un passaggio a vuoto che alla lunga risulterà decisivo, perché nella terzo quarto Bisceglie, dopo essere stata ricacciata indietro (46-36), ha ricucito sul -1 con un canestro di Abati Tourè (46-45).

La rimonta, malgrado la grande forza di volontà, non è mai stata concretizzata neanche nel quarto periodo: diversi i tentativi sprecati per l’aggancio e il sorpasso, specie nell’ultimo minuto con Ouandie e Saladini. Pesano, e non poco, le 17 palle perse. Un vero peccato perché con un pizzico di lucidità e fortuna in più i Lions avrebbero potuto strappare la vittoria.

General Contractor Jesi - Lions Bisceglie 69-65 (15-15, 19-13, 21-22, 14-15)

General Contractor Jesi: Giulio Casagrande 12 (5/7, 0/4), Tommaso Rossi 12 (3/5, 2/3), Daniele Merletto 11 (4/4, 1/3), Roberto Marulli 11 (3/6, 1/2), Lorenzo Varaschin 10 (4/10, 0/0), Santiago Bruno 8 (2/3, 0/4), Antonio Valentini 4 (2/3, 0/4), Emanuele Carnevale 1 (0/0, 0/0), Giacomo Filippini 0 (0/5, 0/1), Francesco ikechukwu Ihedioha 0 (0/0, 0/0), Luca Malatesta 0 (0/0, 0/0), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 29 9 + 20 (Lorenzo Varaschin 10) - Assist: 6 (Daniele Merletto, Santiago Bruno 2)

Lions Bisceglie: Raphael Chiti 21 (6/7, 3/6), Marcelo Dip 11 (4/4, 0/1), Janko Cepic 9 (2/4, 1/6), Soma Abati toure 9 (1/2, 1/1), Alex Ouandie 8 (1/3, 2/4), Manuel Saladini 4 (2/4, 0/4), Jacopo Ragusa 2 (1/3, 0/0), Roberto Chessari 1 (0/4, 0/0), Constantin Maralossou 0 (0/0, 0/0), Simone Turin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 29 4 + 25 (Roberto Chessari 7) - Assist: 15 (Manuel Saladini 5)