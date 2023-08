Settore giovanile Lions Basket Bisceglie: Si riparte subito

Le idee sono chiarissime, l’obiettivo primario la valorizzazione delle professionalità biscegliesi e la crescita, sotto ogni aspetto, di una cultura del vivaio cestistico.

Il settore giovanile dei Lions Bisceglie riparte subito a tamburo battente: si punta a preparare una stagione agonistica 2023-2024 di totale rilancio delle attività.

La società ha deciso di partecipare a cinque campionati maschili di diversa categoria: Under 19, Under 17 Eccellenza, Under 15, Under 14 e Under 13. Un impegno rimarchevole, che necessita di un’organizzazione meticolosa sul piano dirigenziale e gestionale. La dirigenza confida, naturalmente, in una disponibilità esauriente di impianti nei quali poter far svolgere gli allenamenti dei vari gruppi per portare a compimento tutte le fasi del lavoro tecnico, tattico e fisico in fase di pianificazione.

Lo staff, intanto, è stato definito: il preparatore fisico Roberto Graziani, una new entry, affiancherà gli allenatori Davide Gabriele, Valerio Lonoce, Walter Mastrofilippo, Pietro De Feudis, Antonio Sciascia e Daniele Pignatiello, che saranno assegnati successivamente ai singoli gruppi. La partenza del lavoro sul campo verrà stabilita nei prossimi giorni. Il settore giovanile nerazzurro scalda i motori in vista di una nuova ed esaltante fase di espansione e consolidamento sul territorio.