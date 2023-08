Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Due giornate di squalifica al Palasport di via C. Colombo

Due giornate di squalifica al Palasport di via C. Colombo. E' questa la decisione del del Giudice Sportivo al termine dell'istruttoria da parte della Procura Sportiva sulle vicende del post partita tra Tecnoswitch e Juvecaserta.

Ecco il comunicato della società ruvese:

"La società Tecnoswitch Ruvo comunica che al termine dell’istruttoria da parte della Procura Sportiva sulle vicende del post partita tra Tecnoswitch e Juvecaserta, il Giudice Sportivo ha inflitto due giornate di squalifica all’impianto sportivo ruvese. Per cui la seconda giornata prevista per domenica 8 ottobre contro l’Andrea Costa Imola e la quarta giornata contro il Basket Jesi Academy di domenica 15 ottobre si disputeranno o su campo neutro o a porte chiuse. La società si riserva di dare comunicazioni ufficiali sulle modalità in cui queste due gare si disputeranno. Al termine di queste decisioni prenderà il via la campagna abbonamenti."