Serie B: White Wise Monopoli a Caserta per invertire il trend negativo

Tre partite in otto giorni per risalire la classifica. Domani, sabato 3 dicembre, la White Wise Basket Monopoli va a far visita a Caserta in una partita sulla carta proibitiva. I campani, infatti, sono reduci da ben sei vittorie consecutive e sono nell’immediata scia di Ruvo, che proprio nel recupero di mercoledì a Sant’Antimo ha perso la prima partita di questo campionato. Monopoli, dal canto suo, non attraversa un momento facile, tutt’altro, dopo le tre sconfitte consecutive che hanno portato la compagine di Salvemini al quart’ultimo posto in coabitazione con Corato e Teramo.

Serve un immediato cambio di rotta, dunque, per risalire la classifica. La trasferta di Caserta non arriva certamente nel momento migliore, ma coach Salvemini non vuol sentire parlare di cali di tensione o di focus sulle prossime due gare interne:

"Giochiamo contro una squadra in fiducia e questo è evidente- esordisce il tecnico della White Wise- ma noi dobbiamo essere bravi a mettere dei granellini di sabbia nei loro ingranaggi che, al momento, sembra quasi perfetto. Dobbiamo avere la consapevolezza di poter invertire il trend, avere noi la gestione del ritmo partita e sentirci protagonisti. Tutte le energie mentali- tuona coach Salvemini- devono essere focalizzate su Caserta, perché commetteremmo il più grande errore della nostra vita se pensassimo alle prossime due gare interne contro Pescara e Sala Consilina. Andiamo lì, a Caserta, in una città storica per la pallacanestro italiana, e diamo il massimo per vincere. Poi, dalle 21 di sabato sera, penseremo alla partita di mercoledì contro Pescara e di domenica contro Sala Consilina. Possiamo e dobbiamo invertire il trend negativo", conclude Giorgio Salvemini.

Palla a due al palasport di Caserta domani, sabato 3 dicembre, alle 18.