Serie B: Via al girone di ritorno, la White Wise in trasferta a Cassino

Squadra in casa Action Now Monopoli

Via al girone di ritorno per il campionato di serie B di basket. Per la White Wise Monopoli, dopo la sconfitta di Ruvo, seconda trasferta consecutiva: si gioca domani, sabato 21 gennaio, a Cassino contro la compagine locale reduce dalla vittoria di Taranto ed in piena zona play-off.

Per la formazione di Salvemini, comincia un girone di ritorno nel quale sarà fondamentale invertire la tendenza per risalire posizioni ed agganciare una zona play-off dalla quale, attualmente, è fuori. D’altro canto, il bilancio del girone d’andata è assolutamente negativo: 11 sconfitte in 15 partite sono decisamente troppe per fare sogni di gloria. Ora, però, inizia un altro campionato nel quale non è impossibile invertire la tendenza.

"Le ultime due partite contro Roseto e Ruvo- spiega Giorgio Salvemini- seppur terminate con due sconfitte, ci devono dare la consapevolezza che, se riavvolgiamo il nastro del girone d’andata, ci sono stati dei passi falsi che, in questo momento e classifica alla mano, gridano vendetta. Le sconfitte del girone d’andata devono essere da stimolo in vista del ritorno, nel quale dobbiamo essere protagonisti."

"I campionati sono gare a tappe- aggiunge coach Salvemini- non cronometro individuali nelle quali devi giocarti tutto nella singola partita. Sappiamo che diverse tappe le abbiamo perse per nostro demerito, ma dobbiamo anche avere la consapevolezza di essere sempre andati vicini a vincere e che le sconfitte sono arrivate per alcuni dettagli. Sappiamo che la responsabilità è nostra."

"Nel girone di ritorno- è il messaggio del coach- dobbiamo essere attori protagonisti. Abbiamo fatto prestazioni importanti, ma ora dobbiamo essere bravi a riscuotere quello che facciamo nell’arco della partita ma anche durante la settimana. Abbiamo un debito con la nostra società, con i nostri tifosi e con la città: deve essere un ulteriore stimolo per fare di più."

Appuntamento sabato 21 gennaio al PalaVirtus di Cassino, con palla a due alle 18.