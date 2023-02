Serie B: Buona la prima per Friso, la White Wise sbanca Pozzuoli

Seppur con qualche sofferenza di troppo, la White Basket Monopoli sbanca Pozzuoli ed ottiene il secondo successo consecutivo. Buona la prima, dunque, per coach Massimo Friso e per Vanni Laquintana, entrambi al debutto. Vittoria doveva essere e vittoria è stata: la compagine monopoliitana resta a due punti dalla zona play-off, ma la sconfitta di Salerno a Corato consente agli uomini di Friso di avere tre squadre a sole due lunghezze. Domenica, alla tensostruttura di via Amleto Pesce, arriva proprio Salerno: in caso di vittoria ci sarebbe l’aggancio a quota 14. Per la White Wise, 19 punti di Ballabio e 14 per Vanni Laquintana: Friso ha concesso ampio spazio a Pietro Da Rin, sinora poco utilizzato nelle rotazioni. Inizio equilibrato, ma il primo break è di marca ospite con Vanni Laquintana per il +6 (11-5). Pozzuoli si rifà sotto e il primo quarto si chiude sul 14-16. Al 13’ Monopoli piazza un altro break: tripla di Moretti per il 19-26, altra tripla di Ballabio per il +8 e, al 15’, ancora Moretti da tre per il +10 (22-32). L’inerzia è tutta dalla parte monopolitana: la White Wise avanza sino al +15 con Cusenza (canestro e tiro libero supplementare), ma Pozzuoli accorcia le distanze trascinata da Mehmedoviq. Si va all’intervallo lungo sul 36-42. I campani non mollano, a metà del terzo quarto Lucarelli firma dalla lunetta il -1 (48-49), ma Annese e Bastone, con due triple consecutive, ristabiliscono il +7 Monopoli. Qualche minuto dopo, Cusenza firma il +9, distacco con il quale comincia l’ultimo quarto. Al 33’ Jacopo Ragusa firma il +14. Ma, quando la partita sembra ormai in ghiaccio, antiche paure si impossessano della White Wise: al 35’ una tripla di Crucco firma il 65-70 e partita riaperta. Mehmedoviq porta Pozzuoli a -3, ma Ballabio e Laquintana salgono in cattedra e ristabiliscono le distanze sino al +10 Monopoli. L’ultimo guizzo puteolano è di Thiam (73-77), ma gli uomini di Friso allungano nuovamente grazie ai liberi di Moretti prima e Ballabio. Finisce 74-82. Monopoli si porta a quota 12 in classifica, al 13’ posto, a due lunghezze da Teramo, Salerno e Sala Consilina. Domenica, palla due alle 18, altro match da dentro o fuori (in chiave play-off) contro Salerno. L’operazione aggancio è appena cominciata.

Bava Pozzuoli - White Wise Basket Monopoli 74-82 (14-16, 22-26, 20-23, 18-17)

Bava : Simone Lucarelli 22 (4/7, 4/5), Fatih Mehmedoviq 19 (7/11, 0/0), Iba koite Thiam 13 (6/9, 0/0), Marco Cucco 7 (0/3, 2/10), Francesco Spinelli 6 (2/2, 0/1), Daniele Greggi 5 (1/7, 0/4), Ilario Simonetti 2 (1/1, 0/0), Kolombo Mutombo 0 (0/1, 0/0), Antonio Scotto lavina 0 (0/0, 0/0), Joseph frank Miaffo tonfack 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 24 - Rimbalzi: 40 10 + 30 (Iba koite Thiam 13) - Assist: 19 (Marco Cucco 16)

White Wise Basket Monopoli: Riccardo Ballabio 19 (3/5, 3/7), Giovanni Laquintana 14 (3/5, 2/3), Nicola Bastone 12 (4/12, 1/3), Kevin Cusenza 9 (3/6, 0/4), Matteo Annese 8 (1/1, 2/6), Pietro Da rin 8 (1/3, 2/2), Gioele Moretti 7 (0/1, 2/5), Jacopo Ragusa 5 (2/4, 0/0), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Giulio Martini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Kevin Cusenza 9) - Assist: 6 (Riccardo Ballabio 3)