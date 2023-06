Atletico Acquaviva, fissati due raduni selettivi per prima squadra e Under 19 regionale

L'Atletico Acquaviva organizza due raduni selettivi per la prima squadra e per la formazione Under 19 Regionale: gli appuntamenti, fissati per martedì 13 e giovedì 15 giugno, sono dedicati ai calciatori nati dal 2004 al 2006. I raduni avranno luogo allo stadio Giammaria alle ore 17:00 e gli interessati che vorranno partecipare dovranno inviare la propria adesione all'indirizzo asdatleticoacquaviva@gmail.com; biosgnerà indicare nome, cognome, data di nascita, contatto telefonico e ruolo ed allegare il certificato medico di idoneità sportiva ed eventualmente il nulla osta della società di appartenenza.