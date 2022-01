Avellino-Monopoli, le probabili formazioni: Colombo pronto a lanciare in difesa Fornasier

Serie C Girone C

Squadra in casa US Avellino

Esame Avellino per il Monopoli. La truppa guidata da Alberto Colombo, nella ventitreesima giornata del campionato di Serie C, girone C, affronterà i campani allo stadio Partenio-Lombardi in quello che rappresenta un incrocio importante ai vertici della classifica. I biancoverdi, secondi dietro al Bari, non vogliono fermarsi e sono a caccia della terza vittoria di fila.

I padroni di casa non avranno a disposizione due calciatori causa Covid, come preannunciato dal tecnico Piero Braglia in conferenza stampa. Non sono stati resi noti i nominativi. Mancherà inoltre il difensore Luigi Silvestri per squalifica. L'Avellino dovrebbe scendere in campo col consueto 3-4-3: Pane tra i pali, in difesa possibile possibile chance per Sbraga accanto a Dossena e Scognamiglio; in mezzo Carriero al fianco di Aloi, mentre in avanti Di Gaudio e Kanoute saranno ai lati di Maniero davanti.

Nel Monopoli non ci saranno Mercadante, Hamlili e Basile. Il modulo rimarrà comunque il 3-5-2, con Loria in porta e Fornasier a completare il trio difensivo completato da Arena e Bizzotto. Sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, presenti Viteritti e Guiebre, in mezzo ci sarà Langella. Starita e Grandolfo comporranno il tandem offensivo.

Avellino-Monopoli, le probabili formazioni

AVELLINO (3-4-3): Pane; Sbraga, Dossena, Scognamiglio; Ciancio, Aloi, Carriero, Tito; Kanoute, Maniero, Di Gaudio. All. Braglia.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Fornasier; Viteritti, Vassallo, Piccinni, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. All. Colombo.