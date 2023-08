Bari, Edjouma atteso nel primo pomeriggio per la firma

Partito in mattinata dall’aeroporto di Bucarest in compagnia del suo agente Florin Vulturar, Malcom Edjouma è atteso a Bari nel primo pomeriggio per perfezionare il suo trasferimento in biancorosso (l'ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore).

L'operazione con il FCSB, come ormai noto, è stata definita dopo una lunga trattativa sulla base di un prestito oneroso di un anno con un'opzione di acquisto che diventerà obbligatoria se Edjouma giocherà un determinato numero di partite.

I dettagli li ha confermati direttamente il manager del franco-marocchino, Florin Vulturar ai microfoni di Sport.ro poco prima della partenza: "Spero sia un passo avanti per Malcom. Voleva tanto questo trasferimento e siamo riusciti a chiuderlo. Per lui è un passo importante, il Bari è la "seconda squadra" del Napoli, per così dire, ha una grande opportunità. Vedremo se riuscirà a dimostrarsi adatto al calcio italiano. Nessuno, ad esempio, credeva in Moru?an (calciatore del Galatasaray in prestito al Pisa nella scorsa stagione e in trattativa per ritornare in nerazzurro ndr), ma lì ha giocato molto e ha avuto una buona crescita".

Il 26enne di Tolosa, settimo acquisto dei Galletti dopo Faggi, Nasti, Ménez, Sibilli, Brenno e Diaw, sarà subito arruolabile arrivando da un campionato in cui la stagione è iniziata il 14 luglio. Acquistato a febbraio 2022 dall'FC Boto?ani, per 330.000 euro, Malcom Edjouma ha collezionato un totale di 61 partite, 14 gol e 4 assist decisivi con l'FCSB, (squadra vicecampione di Romania, erede della tradizione sportiva della Steaua Bucarest). Pur non essendo più al centro del progetto tecnico dei rossoblù romeni, in questo inizio di stagione ha giocato tutte e 7 le partite disputate dai suoi, e pur partendo una sola volta titolare ha segnato un gol, nella partita contro l'FC Universitatea Craiova (3-1), a conferma che si tratta di un giocatore già pronto a scendere in campo.

A Edjouma, nazionale marocchino come il partente Cheddira (in procinto di lasciare Bari per Frosinone dopo essere stato tesserato dal Napoli), Mignani probabilmente affiderà il compito di colmare il vuoto lasciato da Folorunsho, centrocampista che nella scorsa stagione fu autore di 9 reti, avendo un peso decisivo nel rendimento dei biancorossi.