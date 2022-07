Bari accolto dall'entusiasmo dei tifosi: applausi e incoraggiamenti per Bellomo e 'Folo'

Grande entusiasmo alla ripresa degli allenamenti del Bari in città. Dopo due giorni di riposo seguiti alle fatiche di Frosinone, la squadra si è ritrovata alle 18 all'Antistadio dove ad attendere assiepati fuori del campo c'erano oltre un centinaio di tifosi venuti ad accogliere i biancorossi, di ritorno dal ritiro di Roccaraso.

Agli ordini di mister Michele Mignani, intento a preparare l'avvicinamento al turno preliminare di Coppa Italia contro il Padova di domenica sera, c'erano come preannunciato due volti nuovi (anche se solo per modo di dire), Nicola Bellomo e Michael Folorunsho, centrocampisti che in momenti diversi hanno già vestito la maglia del Bari. Assente, invece, il neo-acquisto Damir Ceter, per il quale è stato predisposto un piano di ricondizionamento atletico, non avendo preso parte al ritiro.