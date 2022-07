Bari altra goleada in amichevole: 15-0 al San Giovanni Teatino

Ancora una pioggia di gol per il Bari nella seconda amichevole del ritiro estivo di Roccaraso. Questa volta i biancorossi hanno sconfitto 15-0 il San Giovanni Teatino, compagine che che milita nel campionato di Promozione abruzzese.

Il primo tempo si è chiuso sul parziale di 6-0 con reti di Mirco Antenucci, Mattia Maita e doppiette di Cristian Galano e Walid Cheddira. Nella ripresa sono saliti in cattedra Ruben Botta e il nuovo arrivato Gianmarco Cangiano: l'argentino, oltre a giocate di alta scuola, ha realizzato una tripletta, mentre l'attaccante under arrivato dal Bologna è stato autore di una doppietta. Altre tre reti le ha segnate Matteo Ahmetaj, messosi ancora in mostra dopo le quattro reti al Roccavivara. A segno anche Antonio Mazzotta.

La prossima amichevole dei galletti sarà di ben altra levatura: l'appuntamento è fissato per sabato 23 luglio allo Stadio Benito Stirpe contro il Frosinone, un vero e proprio assaggio di quella che sarà una sfida del campionato di Serie B che inizierà a metà agosto. Con la gara contro i ciociari si chiuderà il ritiro della squadra allenata da Michele Mignani che farà poi rientro in città per prepararsi all'esordio stagionale, il 31 in Coppa Italia contro il Padova.

Tabellino Bari-S. Giovanni Teatino 15-0

BARI (4-3-1-2): Caprile (46' Frattali); Pucino (62' Bosisio), Di Cesare (46' Terranova), Vicari (46' Gigliotti), Dorval (62' Mazzotta); Maita (62' Scavone), Maiello (62' Bianco), Benedetti (46' D'Errico); Galano (62' Ahmetaj); Antenucci (46' Botta), Cheddira (46' Cangiano). All. Mignani

S. GIOVANNI TEATINO (4-4-2): D'Angelo; Natale (33' Pacifico), Piccioni, Di Crescenzo, Fedele, Tinari, Bayo, Di Prospero, Ferrari, Sagazio, Di Giovanni. Panchina Fazzini, Menechino, Torino, Capozucco, Marino, Caporale, Pigliacampo, Mastrorazio, Santurbano, Scurti. All. Appignani

Reti: 7' Antenucci, 16', 30' Galano, 20' Maita, 25', 35' Cheddira, 49', 65', 73' Botta, 58', 84' Cangiano, 72' Mazzotta, 76', 87', 89' Ahmetaj.