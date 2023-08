SSC Bari, ufficiale l'arrivo in prestito di Giuseppe Sibilli dal Pisa

Dopo aver raggiunto l'accordo nella giornata di giovedì, il Bari ha ufficializzato il trasferimento in biancorosso di Giuseppe Sibilli dal Pisa.

L'attaccante napoletano classe '96 arriva in Puglia con la formula del prestito con opzione di riscatto e sarà da subito a disposizione di mister Mignani. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, Sibilli ha esordito in Serie D con il Siracusa (29 presenze e 5 reti), poi contribuendo, con 13 presenze e 6 gol, alla promozione della Sicula Leonzio in C nella stagione 2016-2017. Passato all'Albinoleffe in Serie C, ha trascorso due campionati e mezzo con i seriani, mettendo a segno 7 reti. Dal 2020 ha giocato in Serie B con il Pisa totalizzando 94 presenze, 13 gol e 6 assist.