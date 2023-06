Capurso, confermati il ds Vito Fumai e il team manager Gianni De Bellis

Prime conferme in casa Capurso in vista della stagione 2023/2024, che vedrà la formazione barese protagonista nel campionato di Promozione pugliese. Tali conferme riguardano in particolare lo staff dirigenziale.

L'incarico di direttore sportivo sarà ricoperto ancora da Vito Fumai, che potrà usufruire della collaborazione del team manager Gianni De Bellis, che resterà a sua volta nell'organigramma. Il Capurso insomma inizia a muovere i passi verso la prossima annata sportiva, dopo la vittoria nel match di playout contro il Real San Giovanni che è valsa la permanenza in categoria.

(Foto Capurso canali ufficiali)